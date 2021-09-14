Google計畫在2030年減少全球水資源短缺問題

今年在Google I/O 2021期間宣布將以地熱發電實現2030年零排碳目標，Google稍早更宣布將訂下全新水資源管理目標，藉此在氣候變遷持續加劇情況下，減少全球水資源短缺問題。

除了降低碳排放量及用電問題，並且計畫透過減少環境影響發展產生更多電力，Google表示接下來另一項著重發展的長遠目標，將放在未來同樣面臨短缺的水資源上，並且計畫在2030年時，讓補充水量能遠超過實際消耗量，確保各處辦公室、數據中心營運過程不會影響該地區用水量。

這樣的的目標下，意味Google將在各地區辦公室、數據中心增加約120%以上補充水量，除了平衡本身在該地區的用水消耗量之餘，更必須額外補充更多水量，以利支撐當地用水需求。

為了實現這樣的目標，Google永續發展長Kate Brandt表示，未來將會透過更有效率的用水管理方式，並且協助改善當地水系統，同時針對缺乏水資源地區補充足夠水量。此外，Google也計畫透過分享相關技術及工具，其中包含透過回收雨水、再生廢水作為數據中心、辦公室冷卻使用，或是針對特定植栽農地提供飲水灌溉。

目前在Google具體做法中，包含與科羅納多河沿岸的印第安部落合作，藉此減少從米德湖水庫提汲水量比重，而在愛爾蘭都柏林則是透過安裝大量雨水蒐集系統，除了可透過雨水儲存大量用水之外，更可減少下游地區的利菲河及都柏林灣因暴雨導致水質混濁不佳問題。

其他部分，則包含運用數據分析方式協助聯合國環境規劃署，以及歐盟委員會聯合研究中心等單位追蹤全球範圍的水量變化，同時也能透過數據分析預估可能缺水地點，並且能預先做好準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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