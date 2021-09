PayPal收購先買後付服務業者Paidy 擴大日本市場發展佈局

PayPal宣布以3000億日圓價格 (約27億美元)買下日本先買後付服務業者Paidy,藉此強化日本地區先買後付消費市場。

此筆交易預計在今年第四季內完成,並且將以現金方式進行收購,而Paidy創辦人、現任執行董事長Russell Cummer,以及現任總裁暨執行長杉江陸未來仍會繼續留任,並且帶領原有團隊繼續在日本營運服務。

而總部位於東京都港區的Paidy,本身是日本境內少數未上市情況下,市值就已經超過10億美元的新創公司,同時更在今年3月取得130億日圓投資,主要業務為提供先買後付消費服務,讓使用者能依照個人還款能力選擇更有彈性消費方式,目前已經累積超過600萬名會員人數。

由於日本市場同樣為PayPal服務重要發展地區,目前在日本境內約擁有430萬名活躍用戶,因此預期收購Paidy之後,不僅能在日本擴大先買後付消費方式發展,同時也能推動日本市場使用人數成長。

近期有越來越多業者開始佈局先買後付消費市場,藉此推動更多市場消費動能,同時也能吸引更多沒有信用卡的消費者,透過具彈性的還款方式消費。除了PayPal之外,先前Square也已經以290億美元價格收購澳洲金融新創業者Afterpay。

在收購Paidy之前,PayPal為了擴展先買後付消費市場佈局,日前宣布將從今年10月開始將取消在美國境內推行的「Pay in 4」服務、在英國地區推行的「Pay in 3」,以及在法國地區推行的「Pay in 4X」等先買後付服務滯納金,藉此吸引更多使用者透過PayPal服務消費,並且依照個人能力彈性還款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

