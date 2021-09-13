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PayPal收購先買後付服務業者Paidy 擴大日本市場發展佈局

聯合新聞網 / 楊又肇

PayPal宣布以3000億日圓價格 (約27億美元)買下日本先買後付服務業者Paidy，藉此強化日本地區先買後付消費市場。

此筆交易預計在今年第四季內完成，並且將以現金方式進行收購，而Paidy創辦人、現任執行董事長Russell Cummer，以及現任總裁暨執行長杉江陸未來仍會繼續留任，並且帶領原有團隊繼續在日本營運服務。

而總部位於東京都港區的Paidy，本身是日本境內少數未上市情況下，市值就已經超過10億美元的新創公司，同時更在今年3月取得130億日圓投資，主要業務為提供先買後付消費服務，讓使用者能依照個人還款能力選擇更有彈性消費方式，目前已經累積超過600萬名會員人數。

由於日本市場同樣為PayPal服務重要發展地區，目前在日本境內約擁有430萬名活躍用戶，因此預期收購Paidy之後，不僅能在日本擴大先買後付消費方式發展，同時也能推動日本市場使用人數成長。

近期有越來越多業者開始佈局先買後付消費市場，藉此推動更多市場消費動能，同時也能吸引更多沒有信用卡的消費者，透過具彈性的還款方式消費。除了PayPal之外，先前Square也已經以290億美元價格收購澳洲金融新創業者Afterpay

在收購Paidy之前，PayPal為了擴展先買後付消費市場佈局，日前宣布將從今年10月開始將取消在美國境內推行的「Pay in 4」服務、在英國地區推行的「Pay in 3」，以及在法國地區推行的「Pay in 4X」等先買後付服務滯納金，藉此吸引更多使用者透過PayPal服務消費，並且依照個人能力彈性還款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 法國 澳洲

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