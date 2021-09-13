快訊

獨／才開1年！王品「町食」月底熄燈 用餐送龍虎斑

幼兒園群聚案延燒 鄭文燦：桃園擴大匡列31人採檢

聯發科以台積電4nm製程打造的天璣2000系列處理器 最快可能在年底揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

在日前舉辦的2021年第二季法說會時，聯發科便透露旗下採用Armv9指令集架構打造的旗艦等級處理器，將以台積電4nm製程打造，同時計畫在2022年第一季進入量產。而目前消息指稱，聯發科最快會在今年底對外公布此款處理器，似乎有意與近年固定選在年底揭曉新款旗艦等級處理器的Qualcomm直接較勁。

在先前傳聞中，指稱聯發科將以Armv9指令集架構打造的處理器，預計導入Cortex-X2客製化CPU，並且自big.LITTLE大小核心配置中，分別採用作為大核設計的Cortex-A710 CPU，以及作為小核設計的Cortex-A510 CPU，另外也預期搭配自身設計的APU人工智慧運算元件。

以名稱來看，聯發科新一代旗艦處理器或許將以天璣2000系列為稱，預期也會像天璣1000系列區分諸多衍生版本，而運算效能顯然也會超越Qualcomm以Amv8指令集架構打造的Snapdragon 888或Snapdragon 888+處理器。

雖然過去在市場發展不像Qualcomm經常被手機業者應用在旗艦等級手機產品，但聯發科在日前全球供貨有顯著成長之後，加上目前Qualcomm面臨處理器供貨問題，因此也譲聯發科順利取得更多發展機會，並且譲旗下處理器順利進駐諸多品牌高階旗艦手機產品，例如稍早在台揭曉的vivo X70系列便全數採用聯發科天璣1200處理器，而包含OPPO、小米等業者今年也陸續推出搭載聯發科處理器的手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 品牌

延伸閱讀

分析／ASML是英特爾追上台積電的「救世主」

台積16日除息 發712億現金

Intel代號Alder Lake的第12代Core處理器 可能11月中旬正式推出

聯發科8月營收428.08億元 歷史次高

相關新聞

PayPal收購先買後付服務業者Paidy 擴大日本市場發展佈局

PayPal宣布以3000億日圓價格 (約27億美元)買下日本先買後付服務業者Paidy，藉此強化日本地區先買後付消費市場。

資安人員開發出內建隱藏晶片的 Lighting 連接線 可竊取使用者的密碼等資料

iPhone、iPad 每天都要充電，但你確定你的 Lighting 連接線真的安全嗎？外媒《MacRumors》報導，資安人員研發出一款能夠竊取密碼並且還發送回去給駭客的 Lighting 連接線。 這種連接線外型與普通 Lighting 連接線完全相同，但在線頭裡藏著一枚竊取晶片，只要把它與 Mac、iPad 和 iPhone 連接，就能將按鍵操作發送給 1 英里（約 1.6 公里）以外的駭客。

聯發科以台積電4nm製程打造的天璣2000系列處理器 最快可能在年底揭曉

在日前舉辦的2021年第二季法說會時，聯發科便透露旗下採用Armv9指令集架構打造的旗艦等級處理器，將以台積電4nm製程打造，同時計畫在2022年第一季進入量產。而目前消息指稱，聯發科最快會在今年底對外公布此款處理器，似乎有意與近年固定選在年底揭曉新款旗艦等級處理器的Qualcomm直接較勁。

「元宇宙」降臨台灣，能成為疫後新商機嗎？

台灣人還很陌生的「元宇宙」概念，已是全球互聯網巨頭競相投入的新賽道。宏達電旗下的VIVE ORIGINALS率先布局該領域，嘗鮮虛擬演唱會。元宇宙降臨台灣，誰會第一時間接受呢？

台灣新創挑戰5G「金羊毛」的困局：羊毛出在狗身上 哪隻豬來買單？

2020年，各大電信商開啟了台灣的5G世代，政府也從扶植產業的角度，提出包括基礎建設、技術實證及產業推動等補助和計劃。突然間，5G生意成了希臘神話裡的「金羊毛」，等待各路英雄前仆後繼挑戰。產業界畫了不少大餅，讓人們想像5G未來生活將會有多方便，但回到商業模式，產業鏈也必須獲利，才有發展動能。 有句名言：「羊毛出在狗身上，豬來買單」，指商業模式中，利潤的產生來自第三方，而非交易的商品本身，5G生意就被認為適合這類商模。 只是，台灣的5G產業鏈，羊、狗、豬關係尚不明朗，「羊毛」是否真的出在「狗」身上？又能吸引到哪裡的「豬」來買單呢？壓力可不能只放在新創的killer idea身上。

蘋果主管解釋如何改善薪資不公 員工傻眼：被刁難機會更大

雖然並未直接說明是針對近期蘋果員工在Twitter發起的「#AppleToo」抗議工作不平等活動，蘋果零售及人事資深副總裁Deirdre O'Brien稍早透過影片相內部員工說明如何改善薪資不公等問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。