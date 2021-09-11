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Netflix於東京設立動畫創作者基地 催生更多原創作品

聯合新聞網 / 楊又肇

近年來持續與日本影視與動畫產業深度合作的Netflix，稍早宣布在東京六本木辦公室成立Netflix動畫創作者基地 (Netflix Anime Creators' Base)，藉此加深與日本在地動畫內容業者、創作者相關合作與投資。

Netflix動畫創作者基地初期會以協助製作概念藝術設計內容為主，藉此讓更多動畫內容可以透過概念藝術設計吸引更多動畫業者青睞，進而可媒合更多創作投資機會，以利催生更多原創動畫作品，並且可在Netflix平台吸引更多人觀看。

在此階段中，Netflix將設立諸如Writer's Garage、Designer's Garage，以及Lab等扶植項目。

其中，Writer's Garage將著重與動畫故事創作，透過作為動畫靈魂主軸的劇情張力吸引更多人青睞。而Designer's Garage則會著重在強化動畫內容的視覺觀感，讓動畫作品在故事基礎上增加更受關注要素。

至於在Lab方面，則將透過各類創新、實驗性質的製作技術，藉此擴大動畫內容呈現的可能性，其中包含擬真3D動畫、虛擬視覺、動態捕捉等技術。

由於日本在全球動畫市場佔有舉足輕重地位，尤其更能透過動畫串接更多文化與流行內容，並且在市場形成更龐大商機，因此在過去幾年就吸引Netflix關注，並且擴大投資催生更多原創動畫作品。

而相較過往多半是以日本動漫業者既有內容資產衍生全新內容，或是將著名作品以動畫形式呈現，Netflix此次在東京設立動畫創作者基地，顯然希望更進一步投資全新原創動畫內容，並且扶植更多具有豐富故事敘說的故事作者、人物設定，以及更多動畫繪師等人才，同時也能藉由推動更龐大的動畫內容市場，進而吸引更多人使用Netflix服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 日本 Netflix 東京

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