Yahoo執行長Guru Gowrappan確定離開 將由Tinder現任執行長Jim Lanzone接手其職務

2020年，各大電信商開啟了台灣的5G世代，政府也從扶植產業的角度，提出包括基礎建設、技術實證及產業推動等補助和計劃。突然間，5G生意成了希臘神話裡的「金羊毛」，等待各路英雄前仆後繼挑戰。產業界畫了不少大餅，讓人們想像5G未來生活將會有多方便，但回到商業模式，產業鏈也必須獲利，才有發展動能。 有句名言：「羊毛出在狗身上，豬來買單」，指商業模式中，利潤的產生來自第三方，而非交易的商品本身，5G生意就被認為適合這類商模。 只是，台灣的5G產業鏈，羊、狗、豬關係尚不明朗，「羊毛」是否真的出在「狗」身上？又能吸引到哪裡的「豬」來買單呢？壓力可不能只放在新創的killer idea身上。

2021-09-09 09:43