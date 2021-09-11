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Yahoo執行長Guru Gowrappan確定離開 將由Tinder現任執行長Jim Lanzone接手其職務

聯合新聞網 / 楊又肇

Verizon Media正式由私募公司Apollo持有，並且將名稱再次更名為Yahoo之後，執行長Guru Gowrappan確定將離開，並且由Tinder現任執行長Jim Lanzone接手，而Tinder新任執行長則轉由原本負責歐洲、中東及非洲市場的總經理Renate Nyborg擔任，並且成為Tinder首位女性執行長。

卸下Yahoo執行長身分之後，Guru Gowrappan將持續擔任Apollo資深顧問，至於Jim Lanzone則將在9月27日起正式成為新任Yahoo執行長，並且將由Guru Gowrappan協助交接相關業務內容。

而接手成為新任Tinder執行長的Renate Nyborg，過去曾在蘋果負責推動歐洲地區的App Store訂閱業務，同時從線上冥想服務Headspace任職期間跳槽至Tinder。

目前由Apollo以50億美元收購的Yahoo，將延續過往Verizon Media業務發展，並且藉由再次使用Yahoo品牌作為公司名稱，藉此讓品牌識別更為一致。原本隸屬Verizon Media旗下品牌如AOL、BrightRoll、Cambio、Engadget、Kanvas、MapQuest、Moviefone、Polyvore、RYOT、TechCrunch等內容服務品牌，接下來都會維持在Yahoo品牌下運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Verizon 非洲

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