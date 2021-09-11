以人工智慧計算電費 Tesla似乎準備進軍能源銷售市場

Tesla過去已經推出家用電力儲放系統Powerwall，同時也推出如瓦片般能與建材結合使用的太陽能板，甚至也推出貨櫃大小的Powerpack，作為用電高峰時的備援供電資源，目前顯然也計畫進軍電力銷售市場。

依照Tesla資深軟體最佳化工程師Julian Lamy於個人LinkedIn頁面描述，表示目前正著手打造以人工智慧技術驅動的自動計價系統，藉此用於電力使用計價，並且能向更多電力使用需求銷售能源。

在此之前，Tesla已經推出一般家庭使用儲電系統Powerwall，同時也提供能與建材整合使用的太陽能板，以及可作為備援電力使用的Powerpack，而此次傳出準備打造自動化計價系統，更顯示Tesla準備投入電力能源交易市場。

實際上，Tesla原本就是以能源公司自居，電動車應用發展只是其生意其中一部分，因此相關產品才包含家用電力儲放系統Powerwall、太陽能板等設施，甚至也計畫打造可帶動更多餐飲、商品銷售生意的充電站。

除了Tesla可能準備進入能源銷售市場，瑞典家具業者IKEA日前也在瑞典進軍乾淨能源銷售市場，推出家庭乾淨能源訂閱服務STRÖMMA，並且規劃後續使旗下太陽能充電板進駐11個國家地區銷售，同時也準備與更多再生能源串接，藉此在2025年以前向更多家庭提供乾淨能源

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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