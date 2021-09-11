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微軟無限期延後重返辦公室工作時間 強調混合辦公型態轉型重要性

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早宣布將LinkedIn數據與旗下服務整合，藉此打造更有效率的混合辦公型態後，微軟也確定延後本身重返辦公室工作時間。

而相較Google、蘋果、亞馬遜說明重返辦公室工作時間將會設定在2022年年初，微軟此次並未設定具體時間表，一方面是基於考量目前疫情仍有顯著的不確定性，加上目前持續對外溝通採取混合辦公等彈性工作模式情況下，未來也會採去高度彈性工作模式，讓員工能選擇以更有效率方式完成工作。

依照微軟內部統計，僅約8%非管理職員工希望每天回到辦公室工作，而近半數的員工接受每週回到辦公室3-5天的工作模式，但也有多數員工表示在家工作能有更高效率。

由於疫情仍充滿諸多不確定性，因此微軟也認為更有利推動彈性辦公模式，讓更多企業能透過數位化轉型調整員工辦公型態，除了特定情況仍無法以遠距辦公方式完成的工作，若能讓員工以遠距形式辦公，不僅能大幅降低辦公室空間租賃、建置，以及後續管理維護成本，同時也能減少因遠距通勤等因素影響員工工作效率，甚至可以透過遠距辦公型態聘僱更多其他地區的技術人才。

不過，隨著工作型態改變，微軟預期企業如何看待員工工作績效、未來業績如何考核，以及如何讓員工能持續學習成長，勢必也會成為未來企業發展重要課題，同時也認為在目前疫情等影響之下，企業如何適時進行轉型改變也格外重要。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 遠距 微軟

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