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黃立成退出經營團隊後 17Live宣布啟用品牌重塑計畫

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布更名為17LIVE，同時共同創辦人黃立成也對外說明功成身退，宣布退出經營團隊後，17LIVE稍早宣布啟動品牌重塑計畫，其中包含統一全球品牌名稱、建立全新企業識別、集團願景與品牌使命，未來將持續擴大17LIVE平台成長幅度，並且以高使用率、高普及率為目標，藉此成為全球直播串流產業領航者。

前身為2015年由藝人黃立成與友人於台灣共同創立17直播 (17 Media)，並且在2017年5月成立M17集團，後續更宣布進軍日本市場，2019年則併購MeMe直播，而去年則將服務與集團名稱更名為「17LIVE」，在台登記公司名稱也從原本的「英屬維京群島商麻吉一七股份有限公司臺灣分公司」改為「英屬維京群島商藝啟股份有限公司」，集團全球執行長則在去年7月由原本日本地區執行長小野裕史接任，至於共同創辦人黃立成則隨著公司名稱調整退出經營團隊。

此次宣布啟用品牌重塑計畫，強調過往因為經營市場而有品牌名稱不同情況，例如在日本是以「イチナナライブ」 (17Live日文念法)，而在台灣則是以「17LIVE」為稱，美國名稱更調整為「LIVIT」，因此日後將統一使用「17LIVE」，並且將英文發音念法統一為「one seven live」，同時也全面啟用全新品牌標誌，希望透過數字「1」和「7」代表「可跨越時空、更能直通全世界」的線上直播體驗，並且以紅色象徵「活力和樂趣」及「ON AIR」的意象，白色則強調直播無計劃、無腳本的「真實感」。

而今年8月宣布正式進軍馬來西亞，使得新註冊用戶增長四倍，直播人數更成長兩倍以上，17LIVE更同步宣布進軍新加坡與菲律賓市場，希望藉此持續深耕東南亞市場。另外，除全面落實新世代社群互動模式外，17LIVE亦持續透過多元化策略合作，提供才華洋溢的LIVER充分展現創作與發揮的舞台，建構與粉絲用戶緊密連結的橋樑。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 品牌 日本 17 Media 黃立成

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