快訊

新莊男到一女家疑口角潑油縱火 兩人重度燒燙傷送醫

「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

SoundOn整併後推語音社交服務 導入打賞機制

中央社 / 台北10日電
示意圖／ingimage授權
示意圖／ingimage授權

台灣聲音經濟服務商SoundOn聲浪今年7月整併語音社交平台Goodnight後，今天宣布推出語音社交服務ON AIR，用戶可以開設主題語音聊天社群，並導入送禮打賞機制，已有名嘴彭華幹等多位名人加入。

SoundOn ON AIR支持最多8人同時主持開播，聽眾可用文字即時交流，或舉手上座，經同意後與主持人共聊。聽眾可對喜愛的主持人送禮打賞，主持人也可送禮物給聽眾，透過相互打賞機制維繫社群。

SoundOn集團執行長黃建翰表示，聲音經濟正在崛起中，ClubhousePodcast的流行讓更多人關注聲音的各種模式。

黃建翰說，ON AIR是SoundOn與Goodnight合併後首個產品，導入送禮打賞機制，讓聲音社群主持人獲得穩定的贊助模式，同時也提供平台上眾多Podcast播客有行銷自己、與其他播客交流的機會。

首批加入SoundOn ON AIR擔任主持人的名人，包括最近剛開設Podcast節目的彭華幹，主題從靈異現象談到名嘴八卦；以及有多年演藝幕後經驗的歐娜，將分享綜藝節目製作的幕後趣事等。

Podcast Clubhouse

延伸閱讀

小S準備開工啦！Podcast更新試水溫 陸網反應曝光

聽他們聊天、講幹話超紓壓 10大「閒聊系Podcast」伴你通勤生活不無聊

相關新聞

「元宇宙」降臨台灣，能成為疫後新商機嗎？

台灣人還很陌生的「元宇宙」概念，已是全球互聯網巨頭競相投入的新賽道。宏達電旗下的VIVE ORIGINALS率先布局該領域，嘗鮮虛擬演唱會。元宇宙降臨台灣，誰會第一時間接受呢？

臉書攜手眼鏡業者雷朋研發智慧眼鏡 預告明日發表

社群媒體巨擘臉書和美國高檔太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）預告明（9）日將發表智慧眼鏡，雷朋在官網故弄玄虛，僅強調「這...

台灣新創挑戰5G「金羊毛」的困局：羊毛出在狗身上 哪隻豬來買單？

2020年，各大電信商開啟了台灣的5G世代，政府也從扶植產業的角度，提出包括基礎建設、技術實證及產業推動等補助和計劃。突然間，5G生意成了希臘神話裡的「金羊毛」，等待各路英雄前仆後繼挑戰。產業界畫了不少大餅，讓人們想像5G未來生活將會有多方便，但回到商業模式，產業鏈也必須獲利，才有發展動能。 有句名言：「羊毛出在狗身上，豬來買單」，指商業模式中，利潤的產生來自第三方，而非交易的商品本身，5G生意就被認為適合這類商模。 只是，台灣的5G產業鏈，羊、狗、豬關係尚不明朗，「羊毛」是否真的出在「狗」身上？又能吸引到哪裡的「豬」來買單呢？壓力可不能只放在新創的killer idea身上。

蘋果主管解釋如何改善薪資不公 員工傻眼：被刁難機會更大

雖然並未直接說明是針對近期蘋果員工在Twitter發起的「#AppleToo」抗議工作不平等活動，蘋果零售及人事資深副總裁Deirdre O'Brien稍早透過影片相內部員工說明如何改善薪資不公等問題。

影／學起來就不怕被偷拍 資安專家曝找到針孔攝影機的妙招

國外一名資安專家分享在房間找出針孔攝影機的方式。

他看台灣YouTuber排行前5名只知1個 網：過氣的竟是我自己

因應數位潮流，不少人成為影音創作者，那你知道現在台灣當紅的YouTuber是哪幾位嗎？一名網友查詢台灣YouTube頻道排行，前5名只認識排行第4的「這群人」，讓他滿頭問號地表示「世界已經變成我不認識的樣子。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。