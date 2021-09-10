SoundOn整併後推語音社交服務 導入打賞機制
台灣聲音經濟服務商SoundOn聲浪今年7月整併語音社交平台Goodnight後，今天宣布推出語音社交服務ON AIR，用戶可以開設主題語音聊天社群，並導入送禮打賞機制，已有名嘴彭華幹等多位名人加入。
SoundOn ON AIR支持最多8人同時主持開播，聽眾可用文字即時交流，或舉手上座，經同意後與主持人共聊。聽眾可對喜愛的主持人送禮打賞，主持人也可送禮物給聽眾，透過相互打賞機制維繫社群。
SoundOn集團執行長黃建翰表示，聲音經濟正在崛起中，Clubhouse與Podcast的流行讓更多人關注聲音的各種模式。
黃建翰說，ON AIR是SoundOn與Goodnight合併後首個產品，導入送禮打賞機制，讓聲音社群主持人獲得穩定的贊助模式，同時也提供平台上眾多Podcast播客有行銷自己、與其他播客交流的機會。
首批加入SoundOn ON AIR擔任主持人的名人，包括最近剛開設Podcast節目的彭華幹，主題從靈異現象談到名嘴八卦；以及有多年演藝幕後經驗的歐娜，將分享綜藝節目製作的幕後趣事等。
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