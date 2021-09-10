微軟將LinkedIn數據與旗下服務整合 打造更有效率的混合辦公型態

2016年以262億美元收購LinkedIn之後，微軟稍早宣布將使LinkedIn服務數據與Microsoft Teams及Microsoft Viva服務整合，並且可透過數據化導向形式，藉此打造更有效率的混合辦公型態。

依照微軟說明，過去一年讓全球16萬名員工居家辦公，同時也在此期間招募2萬5000名新進員工，而在相關統計數據顯示，超過90%的員工認為在微軟Microsoft Teams及Microsoft Viva等服務應用之下在家遠距辦公幾乎跟在辦公室工作一樣，因此更奠定微軟日後持續推行混合辦公型態的發展模式。

不過，在相關數據中，其實也凸顯約58%比例員工仍希望回到辦公室工作，其中最大因素在於希望能更專注工作，而背後原因可能包含家中沒有合適辦公環境，或是有其他因素干擾工作。在其他希望回到辦公室工作的原因，更包含網路資源、面對面協同作業，以及與同事間互動，甚至也有不少因素與辦公室使用桌椅等設施有關。

而從LinkedIn針對美國與英國前500大企業統計數據，則凸顯更多企業員工傾向以彈性形式辦公，甚至多數企業更希望透過彈性工作模式吸引招募更多合適員工，同時也認為彈性工作型態將可讓員工保有個人生活，並且確保工作效率。

因應目前混合辦公型態將持續擴展，微軟將持續更新Microsoft Teams服務，甚至將Microsoft Teams服務整合進接下來準備正式推出的Windows 11，藉此讓更多人可以透過Microsoft Teams服務進行線上互動，並且透過人工智慧識別聲音來源、臉部移動狀態，或是手勢改變情況，自動將當前講者、發言者的視窗畫面放大，另外也會自動在影像上標示講者名稱。

甚至，微軟更計畫讓Microsoft Teams也能支援蘋果CarPlay平台使用，亦即使用者將可透過更多平台介面參與Microsoft Teams線上會議。

其他更新部分，則包含透過名為「cameo」的PowerPoint功能，方便使用者透過Microsoft Teams分享且講解投影片內容，或是透過Outlook新功能讓使用者更方便知曉必須以實體形式參與會議，或是透過線上形式參與，另外也能更明確知曉混合辦公時的工作累積時間，讓使用者能更容易調整工作效率或分配休息時間。

至於透過LinkedIn欄位項目調整，將可讓使用者說明希望以遠距形式工作、接受混合辦公，或是希望在辦公環境裡工作，藉此讓企業能更快尋找合適人才，甚至也能讓企業標示如果要在辦公環境工作，是否需要完成施打疫苗等準備。

另外，LinkedIn將在今年10月9日以前向會員用戶推行近40項學習課程，讓更多使用者能透過這些課程學習必要工作技能，同時接下來也會以更直覺介面呈現使用者個人本職學能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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