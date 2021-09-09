「元宇宙」降臨台灣，能成為疫後新商機嗎？

台灣人還很陌生的「元宇宙」概念，已是全球互聯網巨頭競相投入的新賽道。宏達電旗下的VIVE ORIGINALS率先布局該領域，嘗鮮虛擬演唱會。元宇宙降臨台灣，誰會第一時間接受呢？

線上直播演唱會，是疫情肆虐期間最常見的舞台形式，效果往往也不錯。比如8月31日，天后張惠妹一場在抖音上舉辦的演唱會，現場零觀眾，但螢幕前的觀看人數，累計高達1055萬人次。

阿妹可能沒想到，還有另一種演唱會的形式，商機值得期待，也更能促進與遠端歌迷之間的黏著度：

在電腦頁面上輸入帳號密碼，螢幕中，進入了一個充滿賽博龐克風的入境大廳，同時看到其他上線的人，正在自由換裝打扮成自己喜歡的樣子，還可以點選各式的街舞圖標，你在電腦裡的「虛擬分身」便會開始跳起嘻哈、霹靂舞等流行舞步。

這個流行音樂演唱會的平台，名為「BEATDAY」，由宏達電旗下的VR內容品牌VIVE ORIGINALS所打造，有不同歌手的虛擬演唱會可供選擇，以9月6日召開「撐竿跳國手」吳霏的虛擬演唱會為例，觀眾不用親赴小巨蛋舞台，而是在手機和電腦上的「BEATDAY」看表演。

9月22日起一連五天，則是另一樂團、美秀集團的全息演唱會。美秀集團為台灣啤酒在東京奧運期間演唱了中華隊應援曲，是深受年輕族群喜愛的台味搖滾樂團。

使用AR模式與歌手一起表演

打破傳統的演唱會，到底有何創新之處？又為何會帶來新的商機？

首先，觀眾的分身在螢幕中將突破地心引力，從不同的角度和方位觀賞真人表演。

無論是從正前方，抑或左右移動，可360度零死角的自由觀看歌手演出，甚至是飛起來到正上方看歌手的頭頂，同時畫面旋轉、放大、縮小，也盡在你手。開啟觀眾的「神視角」，背後融合了VR、AR、雲端運算、人工智慧等新科技。

還能使用AR模式與歌手一起表演，成為演唱會的一部份。

新的商業模式，除了門票收入外，並將提供歌迷來一場虛擬音樂宇宙的探索之旅。

以美秀集團演唱會為例，在演唱會開麥之前，歌迷可化身特派員，穿梭在音樂宇宙中，一邊閒逛，一邊購買道具、行頭與寶物。這一次，則是嘗試發行美秀公仔的「非同質化代幣」NFT，和該樂團有著理髮廳旋轉燈外型的自製樂器「炫炮」。當然，都是虛擬。

元宇宙的美麗新商機

光是如此，其實還不足以吸引更多人入場，更重要的是創造出比現場演唱會更酷炫、更能讓人沈浸的真實體驗，才能讓人們樂意埋單。

VIVE ORIGINALS因此導入疫情後爆紅的「元宇宙」概念，打造了一個穿越虛實幻境的美麗新世界。

「元宇宙」從何而來？

元宇宙，可以映射現實世界、又獨立於現實世界的數位虛擬空間，最早源自科幻作家尼爾．史蒂文森（Neal Stephenson）1992年的小說《雪崩》，其他代表性影視作品，包括《一級玩家》《西部世界》《阿凡達》等。

「做VR將近四年，我不斷發現一個事實，」VIVE ORIGINALS總經理劉思銘說，這個巨大的發現是，人類的五感眼耳鼻舌身，都可以在虛擬世界裡被某種程度地被滿足。

為周華健《朋友》、陶晶瑩《姐姐妹妹站起來》填詞的劉思銘，有著音樂人對於時代變化的特殊敏銳。他發現新時代的年輕人，在通訊軟體裡交朋友，在Instagram裡面過生活，時時刻刻玩著電腦或手機裡的遊戲，已經活在與現實平行的虛擬時空裡，「而且他們認為那是真的。」

而新冠疫情全球大流行，加劇了生活重心往數位世界轉移。

VIVE ORIGINALS做的，便是以音樂及娛樂為核心，建構一個具有特別世界觀的虛擬時空，擁有獨立的社交系統、經濟系統和成長系統，現實中的人進入其中，可以使用數位身份在「元宇宙」中娛樂、社交、學習和交易等。

「它是一個很自由的經濟體，我認為背後的市場非常龐大，」劉思銘說。

元宇宙受熱錢追捧

疫情，促使元宇宙這個舊名詞被挖掘出新商機，因為大家都宅在家，或隔離或封鎖，虛擬世界成了苦悶的新出口。在元宇宙的商業賽道上，海內外大廠紛紛布局。

臉書創辦人祖克柏公開宣稱：「五年內讓臉書成為元宇宙公司。」，並於近日推出了虛擬會議裝置。

Google則通過Youtube VR布局軟體和服務，字節跳動以近1億人民幣投資「元宇宙」遊戲開發商。

第一個元宇宙把寫進招股書中的，是美國遊戲公司Roblox，2021年3月時上市，市值一度攀升至460億美元，月活躍用戶高達1億。

2021年8月6日到8日，美國超人氣歌手Ariana Grande舉辦演唱會，令人想不到的是，演出的地點是在遊戲《要塞英雄》（Fortnite）之中。全球成千上萬的玩家，以自己的遊戲角色出席。這得力於先前《要塞英雄》的母公司Epic Games宣布完成10億美元融資，用來支援元宇宙的建設。

其他參賽公司還有騰訊、NVIDIA等不約而同搶進。科技巨頭的陸續加碼，元宇宙領域有望迎來爆發式增長。

花費巨力打造元宇宙

不落人後、宏達電的BEATDAY，號稱全球第一個全息音樂互動平台，為了打造台灣獨有的元宇宙，不惜花費3000萬台幣購入立體容積攝影設備，捕捉速度可達每秒60格率，栩栩如生呈現了藝人的相貌與表演，也突破傳統3D建模「不像」的問題。

由於全台灣沒人做過這件事，劉思銘的團隊找來資訊工程師、動畫人員、遊戲設計師等不同專長的40人投入。

而且每個人都要跨界，工程師不再分工前端後端，而是統包。原本涇渭分明的3D美術和動畫，統稱為3D動畫美術，做動畫的要教美術人員怎麼樣為人物調光、做互動。

為了元宇宙的案子，美術團隊幾乎重整了三遍。劉思銘苦笑著解釋，不是公司換掉員工，而是員工入職之後發現公司要求太高，通常不到一個星期，紛紛以「我家裡面忽然有事」「我要去美國打疫苗」的原因離職。

「人手來來回回，那個位置就很難坐滿人，」劉思銘苦笑。

人體器官內也成演唱會舞台

若再加上邀請知名音樂製作人、演唱會監製陳鎮川助陣，每辦一場虛擬演唱會的成本，2000萬元是基本門檻，比五月天2020年的線上歌迷會，砸下1500萬元還高。

究竟，元宇宙的演唱會是什麼模樣？

美秀集團在這次演唱會中將演唱三首歌，代表作《我要你愛》中，舞台架設在廢棄的西門町中，入場者可以在1:1實景尺寸的大街小巷中冒險。

第二首歌《殭屍王》則是模擬穿過人體內的食道，到達一個長著巨大絨毛的人體器官內聽歌。超級巨大的蜘蛛從天而降，一派疫情末日的肅殺。歌迷們按下滑鼠，分身對應著敲起木魚，與重金屬曲風相應和。

最奇幻的是第三首歌，講述一個電腦跟電視機談戀愛的意境，場景設計充滿霓虹暈眩。

元宇宙的目標族群：年輕人和青少年

「炸裂出圈」的場景，充滿戲劇張力，保證前所未見，但劉思銘認為，用戶在元宇宙中的創造力也很重要，「我做了一個演唱會，讓分身在裡面自由地行走，扮演不同角色，它要變成與偶像沈浸式互動的有機機制，才能持續轉動。」

劉思銘理想中的音樂宇宙，裡面有演出者，也有觀看者，觀看者也可以變成演出者，生生不息，「它一定要走向社群，才會讓它的生命力被轉動出來。」

元宇宙演唱會的創新模式，顯示了虛擬與現實日漸融合的趨勢。問題是：這樣的全新商業模式能夠走多遠？

劉思銘的市場信心，來自他長期觀察的下一代。他認為，台灣島的科技背景，台灣人的海洋天性，台灣的孩子對於數位的接受程度，「會比我們這一代快很多。」

但除了精準定位元宇宙的用戶，提供十分真實的心流體驗或感官體驗、更好的沈浸感和刺激感，才會讓元宇宙成為人們內心憧憬的世界。

（作者／邱莉燕 本文出自2021.9.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦