LG打造全新螢幕披覆層 讓螢幕可凹折手機折痕更不明顯

雖然今年宣布退出手機市場競爭，但LG依然由旗下子公司LG化學 (LG Chem)打造標榜大幅改善可凹折螢幕明顯折痕，同時確保如玻璃般硬度表現的螢幕披覆層設計，藉此應用在未來更多螢幕可凹折手機、平板或筆電產品。

依照LG化學說明，此項名為「Real Folding Window」的螢幕披覆層設計，分別採用全新材料與塗層技術，讓可凹折螢幕設計能有像玻璃硬度般的表層防護能力，並且在凹折處讓折痕大幅改善，同時也具備更輕薄化、抗裂特性。

LG化學表示期望透過全新技術加速推動螢幕可凹折設計應用普及化，除了讓更多螢幕可凹折手機進入市場，同時也能協助推動採螢幕可凹折設計的平板及筆電產品更快問世。

而相較目前以聚醯亞胺材質打造的薄膜，或是透過傳統玻璃技術強化設計，LG化學標榜以其新款材料與塗層技術打造螢幕披覆層將可透過提高柔韌度，因此在凹折處的折痕將更不明顯，同時具備高度耐熱性與堅固度，可對應折疊次數超過20萬次以上的耐用性，甚至可對應向內或向外凹折使用需求。

目前LG化學計畫在2022年大量生產此款螢幕披覆層，預計會在2023年應用在實際市售產品，甚至未來計畫協助推動更多螢幕可凹折設計平板、筆電問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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