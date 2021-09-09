Honda、YAMAHA、KTM與Piaggio 推廣可交換電池摩托車聯盟
除了Honda、YAMAHA、Suzuki與Kawasaki四家日本車廠聲明完成通用電池交換系統標準化協議，目前包含Honda、YAMAHA、KTM與Piaggio更簽署合作，未來將推廣可交換電池摩托車聯盟 (Swappable Batteries Motorcycle Consortium,SBMC)，並且將制定國際共通標準規格。
依照可交換電池摩托車聯盟提出標準，包含將開發通用規格設計的可交換電池系統，並且確定可換電系統使用模式，另外也將針對歐盟境內與全球使用規格推動標準化設計，同時也計畫將聯盟採用規格推廣至全球市場。
預計在2024年以前，可交換電池摩托車聯盟計畫推動定調48V電壓輸出與最高11kW動力輸出的輕型電動車發展，其中涵蓋輕型機車、一般機車與摩托車三種個人用車設計，未來更計畫擴展以騎乘樂趣取向的摩托車發展。
而從參與可交換電池摩托車聯盟的Honda同時也推出自有可交換電池系統，更加入日本車廠共同推動的通用電池交換系統標準化協議，而YAMAHA也同樣加入通用電池交換系統標準化協議，並且在台灣加入Gogoro提出PBGN聯盟，顯然希望能在不同電動車設計聯盟均有發展，藉此爭取未來更多市場發展機會，因此並非僅著重自行推動電池交換規格，或是僅著眼特定規格發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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