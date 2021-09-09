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保障工人健康與安全 加州計畫立法防止「不透明考核」

聯合新聞網 / 楊又肇

加州下議院在今年5月決議通過，預計再由上議院表決的法案，將避免業者以工作績效影響工人健康與安全。

依照相關報導指出，由於先前亞馬遜透過人工智慧與數據量測方式，藉此紀錄倉儲工人工作效率，以及是否在工作期間打混摸魚，同時也制定相關工作績效目標，若發現工人無法達成預期目標，就會將其開除。

另外，像是Walmart也曾藉由監控系統識別商品條碼掃描聲音與包裝商品聲音，進而評斷收銀人員工作效率，富士康也曾在產線內以攝影鏡頭統計產線組裝速度。

而加州此次提出此項法案，則是希望阻止業者透過不透明考核方式判斷工人工作績效，進而造成工人為了避免績效未達標準而被開除，因此會在工作過程發生超出體能負荷，甚至影響個人工作安全，或是對身心產生負面影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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