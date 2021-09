蘋果主管解釋如何改善薪資不公 員工傻眼：被刁難機會更大

雖然並未直接說明是針對近期蘋果員工在Twitter發起的「#AppleToo」抗議工作不平等活動,蘋果零售及人事資深副總裁Deirdre O'Brien稍早透過影片相內部員工說明如何改善薪資不公等問題。

依照Deirdre O'Brien說明,從美國境內統計數據顯示,蘋果已經逐漸實現薪資平等,但仍有不少地方仍需改進,同時更強調透過股權分配等方式實現薪資平等目標。

另外,Deirdre O'Brien也說明若員工在職場面臨任何問題,均可向上級主管或業務關係夥伴人員反應,同時蘋果會在確保員工隱私安全情況下調查所反應職場問題。

但從匿名員工對此回應看法,則認為這樣的作法無法發揮實質效益,甚至認為向上級主管反應後,反而可能會遭到更多刁難。

除了蘋果,包含Google、亞馬遜在內科技業者員工也曾反應公司內部敘薪結構與權益不公,甚至傳出性別、種族歧視等問題,同時這些公司內部更嚴格禁止討論薪資議題,甚至有員工表示向上級主管反應職場性騷擾問題時,反而遭到為難等情況。

