薩爾瓦多開始將比特幣作為境內正式法定貨幣流通

今年6月初宣布由總統Nayib Bukele宣布將使比特幣成為薩爾瓦多境內法定貨幣使用，雖然後續面臨一些困難，但在近期購入多枚比特幣，並且順利推出相應管理使用的數位錢包Chivo之後，終於讓比特幣從即日起開始在薩爾瓦多境內以合法的法定貨幣流通使用。

除了讓比特幣以法定貨幣形式在薩爾瓦多境內使用，薩爾瓦多國會也通過新法案，將透過成立1.5億美元基金作為比特幣與美元之間互換使用，讓原本在薩爾瓦多境內流通使用的美元能順利與比特幣轉換，另外也在日前購入550枚比特幣，藉此作為境內交易流通使用。

實際上，在Nayib Bukele宣布使比特幣成為法定貨幣之前，比特幣就已經在薩爾瓦多境內流通使用，而此次正式將比特幣作為國家認可貨幣，將不再受特定規範限制，並且將可在銷售商品以比特幣標示價格，甚至能以比特幣支付稅金，而透過比特幣交易更無需繳納資本利得稅。

但不少看法認為，薩爾瓦多此項決定有可能影響其與國際貨幣基金組織 (IMF)合作計畫，同時也有人認為比特幣等數位貨幣目前仍有劇烈價格浮動情況，作為法定貨幣可能會有更大風險，而Nayib Bukele說法則認為採納比特幣作為法定貨幣，將凸顯薩爾瓦在金融發展有更大包容及投資機會，同時更預期藉此推動旅遊、創新與經濟發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦