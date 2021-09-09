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Intel將在歐洲擴大建廠 預期車用晶片市場2030年有5倍成長

聯合新聞網 / 楊又肇

德國慕尼黑車展IAA MOBILITY 2021主題演講中，Intel執行長Pat Gelsinger預期運算晶片將於2030年在高階車輛零件採購清單內佔下20%比例，相比2019年僅有4%比例將有明顯增長幅度。另外，Pat Gelsinger更透露未來10年將在歐洲境內投資950億美元，預計建造8座晶片工廠。

同時，Intel預期車用運算晶片市場規模將在2030年增加一倍以上，市值預計將增加至1150億美元，並且將佔所有晶片市場產值約11%比例，同時也說明Intel將透過本身技術能力抓住此市場發展機會，並且持續帶動車輛市場創新發展動能。

Pat Gelsinger更預期晶片市場未來面臨挑戰將更趨複雜，但同時也認為將帶動更大發展機會，因此將成為晶片業者投入發展最佳時機。

擴大歐洲晶片工廠建制、提供客製化技術授權服務

而除了先前透露將在歐洲境內設立兩座晶片工廠，Intel更透露未來10年將在歐洲境內投資950億美元，預計建造8座晶片工廠，並且計畫透過日前公布的IDM 2.0發展規劃，透過代工業務協助更多車廠製造生產先進製程晶片，藉此推動更多車輛創新應用發展。

此外，Intel更計畫成立全新設計團隊，將針對車輛業者提供客製化且符合業界標準的技術授權應用。

Mobileye打造可上路運作的自駕車搭乘服務

在此次IAA MOBILITY 2021期間，Intel也宣布旗下自動駕駛業務Mobileye，將透過MoovitAV品牌，搭配旗下可乘坐6名乘客、採用8組EyeQ 5晶片的電動車輛，將從2022年開始於以色列特拉維夫及德國慕尼黑提供可在一般道路使用的自駕車搭乘服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

慕尼黑 德國 車展 Intel 車用晶片

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