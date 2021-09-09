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微軟收購網頁影音編輯服務Clipchamp 可能應用在Office 365

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟稍早宣布收購位於澳洲的網頁影片編輯服務Clipchamp，未來將以此推動更多內容創作。

成立於2013年的Clipchamp，主打以網頁使用便利性，搭配裝置端的GPU運算能力，讓使用者能透過網頁操作即可使用等同專業影片剪輯軟體的功能。

而在今年7月時，Clipchamp已經累積超過1700萬名註冊用戶人數，並且被包含Google、微軟、Zendesk、全球大型會計事務所德勤在內39萬家公司使用，企業用戶數更比去年增加54%，一般使用者以Clipchamp創作內容更比去年同期增加140%，主要將完成剪輯影片上傳至Instagram或TikTok服務。

微軟並未透露收購Clipchamp涉及金額，同時將會整合進訂閱服務項目內，因此預期將可能會應用在Microsoft 365或Office 365服務內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Office 微軟

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