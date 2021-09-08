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馬斯克：Starlink衛星連網服務 將能透過雷射加快數據傳遞效率

聯合新聞網 / 楊又肇

Elon Musk透露，未來SpaceX旗下Starlink提供的衛星網路服務，將能透過搭載雷射收發裝置彼此建立連接，藉此對應更快網路資料傳遞效率，同時也能提供更密集的網路訊號覆蓋範圍。

以目前Starlink衛星連網服務運作模式，除了使用者連接端必須透過衛星訊號天線設備，將衛星訊號轉換為一般裝置可使用網路訊號，許多數據傳遞依然仰賴衛星與地面站之間連結，藉此對應連接不同地區網路內容連接使用需求。

而在Starlink接下來計畫發射的新款衛星中，則會搭載能以雷射為媒介進行數據收發的裝置，因此將能直接透過衛星與衛星之間連接，相較原本需要透過地面站交換資料的連接方式，將能以更快效率傳遞數據。同時比起目前藉由光纖連接各個網路節點的作法，透過雷射傳遞數據的速率約可提昇40%，同時數據連接路徑也將更短。

另外，直接透過雷射方式讓衛星彼此連接，更代表透過衛星向下發送網路訊號密度將能相對提昇，例如接下來預計將可進一步覆蓋美國阿拉斯加難以建立基礎網路地區，同時也能強化北極圈的網路覆蓋範圍。

依照SpaceX說明，相較第一款已經發射的網路衛星，新一代網路衛星預計會以3萬顆數量進行佈署，同時數據傳輸頻寬將是第一代網路衛星的3倍左右，延遲速度更可控制在50毫秒內，並且能以更高網路覆蓋率提供使用，甚至可以縮減更多地區網路建置所需成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX 北極 Starlink 馬斯克

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