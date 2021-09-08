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Sumber攜手Intel打造下一代數據中心 透過「浸沒式冷卻」回收餘熱

聯合新聞網 / 楊又肇

數據中心冷卻方案業者Sumber宣布Intel合作，將打造基於浸沒式冷卻技術的餘熱回收系統，藉此讓新一代數據中心能以更具效率方式冷卻，藉此維持穩定運作，同時將餘熱有效回收利用。

依照Sumber說明，過往針對數據中心運作打造冷卻系統，多半會將冷卻後的餘熱排除，如此一來仍會對環境產生影響，更成為數據中心運作過程必須處理問題，因此也會形成額外成本。

因此透過浸沒式冷卻技術提升整體散熱效率，並且將餘熱有效回收，進而應用在發電等需求，藉此降低數據中心運作過程產生額外成本，讓冷卻系統所產生餘熱能透過再利用產生效益。

而在這樣的冷卻設計方案中，Sumber更預期能減少數據中心產生碳足跡比例，進而讓數據中心運作可以更加環保。

同時在與Intel攜手合作之下，Sumber認為將能進一步推動全新數據中心設計發展，讓數據中心能以永續運作架構形式打造，並且產生全新價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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