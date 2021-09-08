Sumber攜手Intel打造下一代數據中心 透過「浸沒式冷卻」回收餘熱
數據中心冷卻方案業者Sumber宣布與Intel合作，將打造基於浸沒式冷卻技術的餘熱回收系統，藉此讓新一代數據中心能以更具效率方式冷卻，藉此維持穩定運作，同時將餘熱有效回收利用。
依照Sumber說明，過往針對數據中心運作打造冷卻系統，多半會將冷卻後的餘熱排除，如此一來仍會對環境產生影響，更成為數據中心運作過程必須處理問題，因此也會形成額外成本。
因此透過浸沒式冷卻技術提升整體散熱效率，並且將餘熱有效回收，進而應用在發電等需求，藉此降低數據中心運作過程產生額外成本，讓冷卻系統所產生餘熱能透過再利用產生效益。
而在這樣的冷卻設計方案中，Sumber更預期能減少數據中心產生碳足跡比例，進而讓數據中心運作可以更加環保。
同時在與Intel攜手合作之下，Sumber認為將能進一步推動全新數據中心設計發展，讓數據中心能以永續運作架構形式打造，並且產生全新價值。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪外型沒新意？iPhone 13相機功能升級藏在這個細節裡
▪iPhone 13將登場！舊機價格迅速跳水「各型號保值度一覽」
▪iPhone 13將上市！3C達人推「買12就好」原因曝光
▪與iPhone 13同時發布 彭博：Apple Watch Series 7將限量發售
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言