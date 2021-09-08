Qualcomm攜手Google 為雷諾集團旗下電動車帶來智慧車載

Qualcomm在慕尼黑車展IAA Mobility 2021宣布與雷諾集團合作，將在新款電動車Mégane E-TECH Electric採用第三代Snapdragon數位座艙平台，同時也將導入Android Automotive Operation System (AAOS)，藉此提供全新車輛數位互動體驗。

不過，此次合作並非採用今年初公布的第四代版本，而是採用第三代版本設計，有可能是考量相關設計合作時間在更早時間，因此並未採用導入支援獨立虛擬化的第六代Kryo CPU架構，並且搭配新款Adreno GPU，同時也導入新版Snapdragon AI Engine設計。

另一方面，此項車載平台也深度整合Google Android Automotive Operation System平台，其中包含提供Google Assistant數位助理服務，以及Google Maps在內服務，另外也能藉由Android作業系統特性擴充app，並且可持續接受Google作業系統升級。

Qualcomm表示，Snapdragon數位座艙平台在內的Qualcomm整合式汽車平台，正持續擴展車聯網、車載資訊娛樂與車內連網業務等訂單產值達100億美元市場經濟。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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