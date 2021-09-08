快訊

割乳房陰道當標本 華山殺人魔更一審 高院改判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／學起來就不怕被偷拍 資安專家曝找到針孔攝影機的妙招

聯合新聞網 / 綜合報導
資安專家曝找到針孔攝影機的妙招。圖／取自tiktok@malwaretech
資安專家曝找到針孔攝影機的妙招。圖／取自tiktok@malwaretech

國外一名資安專家哈欽斯（Marcus Hutchins）3日分享在房間找出針孔攝影機的方式。

哈欽斯說在外面的房間或旅館可以先檢查「怪人們」會想偷窺的位置，好比床正上方的火災警報器，接著可拿強光（如手電筒）照射檢查該設備是否為攝影機鏡頭，「如果強光照到的裝置裡面藏有鏡頭，則會反射出藍光」。哈欽斯表示這種檢查的方式也適用於雙向反射鏡。

哈欽斯還警告，超小型針孔攝影機甚至能隱藏在USB充電器裡，但如果拿光照射仍能發現當中是否藏有攝影機。哈欽斯提醒網友也要留意能拍攝黑暗中物件的夜視攝影鏡頭。

哈欽斯提到如果使用手機能拿來自拍或視訊通話的前置鏡頭，就能發現夜視攝影機的LED燈，但手機的後置鏡頭有紅外線濾鏡，無法找到夜視攝影機的LED燈。

@malwaretech

Reply to @safarijackza How to find hidden cameras in AirBnBs ##safety ##travel

♬ original sound - Marcus Hutchins

自拍 火災 資安

延伸閱讀

叫不動清房間？ 爸爸曝「一小物」輕鬆讓孩子乖乖收拾

小機關就有用 前海軍陸戰隊員曝「防人闖旅館房間」撇步

蜘蛛退散一招見效 她曝只要噴「簡單液體」就搞定

不用再拿湯匙壓碎了！ 護理系學生出妙招讓藥丸秒變「2 c.c.」

相關新聞

影／學起來就不怕被偷拍 資安專家曝找到針孔攝影機的妙招

國外一名資安專家分享在房間找出針孔攝影機的方式。

他看台灣YouTuber排行前5名只知1個 網：過氣的竟是我自己

因應數位潮流，不少人成為影音創作者，那你知道現在台灣當紅的YouTuber是哪幾位嗎？一名網友查詢台灣YouTube頻道排行，前5名只認識排行第4的「這群人」，讓他滿頭問號地表示「世界已經變成我不認識的樣子。」

蘋果、亞馬遜、特斯拉爭相研發自家晶片 原因在此

蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、特斯拉（Tesla）和百度等多家科技巨擘，不滿足於...

掃描iPhone影像防兒童色情 蘋果監控計畫惹議喊卡

日前蘋果公司為協助遏止兒童色情犯罪釋出一項計畫，透過加密程序和人工掃描Iphone使用者的雲端照片，過濾出散播兒童色情資...

你吃的不是和牛？日本推出「3D列印和牛」 還能客製化脂肪比例

人造肉、人造牛奶、人造速食餐早已不是什麼新奇的消息，但你可曾想過稀有昂貴的「和牛」居然也能用「3D 列印」？

把身分證、駕照放進iPhone！蘋果開始測試「數位化身分證」功能

先前在WWDC 2021期間宣布可在iOS 15加入數位化身分證及護照的功能，蘋果稍早宣布已經與美國境內8個州合作，讓使用者能將個人身分證、駕照以數位形式存放在iPhone及Apple Watch內，並且在這8個州境內當做合法證件出示使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。