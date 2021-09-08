影／學起來就不怕被偷拍 資安專家曝找到針孔攝影機的妙招

國外一名資安專家哈欽斯（Marcus Hutchins）3日分享在房間找出針孔攝影機的方式。

哈欽斯說在外面的房間或旅館可以先檢查「怪人們」會想偷窺的位置，好比床正上方的火災警報器，接著可拿強光（如手電筒）照射檢查該設備是否為攝影機鏡頭，「如果強光照到的裝置裡面藏有鏡頭，則會反射出藍光」。哈欽斯表示這種檢查的方式也適用於雙向反射鏡。

哈欽斯還警告，超小型針孔攝影機甚至能隱藏在USB充電器裡，但如果拿光照射仍能發現當中是否藏有攝影機。哈欽斯提醒網友也要留意能拍攝黑暗中物件的夜視攝影鏡頭。

哈欽斯提到如果使用手機能拿來自拍或視訊通話的前置鏡頭，就能發現夜視攝影機的LED燈，但手機的後置鏡頭有紅外線濾鏡，無法找到夜視攝影機的LED燈。

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