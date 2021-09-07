他看台灣YouTuber排行前5名只知1個 網：過氣的竟是我自己
因應數位潮流，不少人成為影音創作者，那你知道現在台灣當紅的YouTuber是哪幾位嗎？一名網友查詢台灣YouTube頻道排行，前5名只認識排行第4的「這群人」，讓他滿頭問號地表示「世界已經變成我不認識的樣子。」
一名網友在Dcard發文表示，因為要查資料，故從維基百科搜尋台灣YouTuber排名，從第1名到第5名頻道訂閱數排名依序為「實驗阿洪（399萬）」、「Vidol TV（390萬）」、「Jay Lee Painting（378萬）」、「這群人TGOP（342萬）」和「Omeleto（323萬）」，但他表示「前3名為何我如此陌生、第5名我也沒看過」，似乎只認識「這群人」，他也提到，不能看表面就評斷一個頻道，但查完這些頻道後，「除了問號變多，還多了驚嘆號」、「世界已經變成我不認識的樣子。」
網友看完後紛紛表示，「前三都不認識」、「過氣的竟是我自己」、「實驗阿洪跟Omeleto很明顯就不是台灣頻道」、「前五名我只認識這群人，有沒有安慰到你。」、「第1名之前低卡（Dcard）有討論過，光看縮圖就覺得好不舒服」、「第一名那個就很明顯Elsa gate（艾莎門，指對兒童內容不宜的題材與動畫被包裝成兒童影片）」。
依維基百科說明，台灣YouTuber頻道訂閱數排行榜是自2005年10月啟用訂閱頻道功能以來，頻道位址為台灣或頻道設立於台灣公司旗下，訂閱數排名前50名之頻道。
像是第1名以各種古怪的實驗成名的「實驗阿洪」並非台灣人，僅是頻道的自訂位置設在台灣，不過影片內容在台灣也引起不少爭議，甚至被懷疑有「艾莎門」情形；第2名Vidol TV為三立電視台旗下的串流平台，提供自家八點檔戲劇、偶像劇及綜藝節目精華或預告內容；第3名Jay Lee Painting為畫畫親子頻道，本身為住在台灣的韓國人；第5名Omeleto主要播放獲獎的電影短片，每個短片片名都是一句話交代劇情，而非不知所云的片名。
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