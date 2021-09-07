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他看台灣YouTuber排行前5名只知1個 網：過氣的竟是我自己

聯合新聞網 / 綜合報導
不少網友看完台灣YouTube頻道排行，只認識排行第4的「這群人」。示意圖／ingimage
不少網友看完台灣YouTube頻道排行，只認識排行第4的「這群人」。示意圖／ingimage

因應數位潮流，不少人成為影音創作者，那你知道現在台灣當紅的YouTuber是哪幾位嗎？一名網友查詢台灣YouTube頻道排行，前5名只認識排行第4的「這群人」，讓他滿頭問號地表示「世界已經變成我不認識的樣子。」

一名網友在Dcard發文表示，因為要查資料，故從維基百科搜尋台灣YouTuber排名，從第1名到第5名頻道訂閱數排名依序為「實驗阿洪（399萬）」、「Vidol TV（390萬）」、「Jay Lee Painting（378萬）」、「這群人TGOP（342萬）」和「Omeleto（323萬）」，但他表示「前3名為何我如此陌生、第5名我也沒看過」，似乎只認識「這群人」，他也提到，不能看表面就評斷一個頻道，但查完這些頻道後，「除了問號變多，還多了驚嘆號」、「世界已經變成我不認識的樣子。」

「這群人 TGOP」常結合時事，使影片幽默有趣，深受網友喜愛。（翻攝自這群人 TGOP YouTube）
「這群人 TGOP」常結合時事，使影片幽默有趣，深受網友喜愛。（翻攝自這群人 TGOP YouTube）

網友看完後紛紛表示，「前三都不認識」、「過氣的竟是我自己」、「實驗阿洪跟Omeleto很明顯就不是台灣頻道」、「前五名我只認識這群人，有沒有安慰到你。」、「第1名之前低卡（Dcard）有討論過，光看縮圖就覺得好不舒服」、「第一名那個就很明顯Elsa gate（艾莎門，指對兒童內容不宜的題材與動畫被包裝成兒童影片）」。

依維基百科說明，台灣YouTuber頻道訂閱數排行榜是自2005年10月啟用訂閱頻道功能以來，頻道位址為台灣或頻道設立於台灣公司旗下，訂閱數排名前50名之頻道。

像是第1名以各種古怪的實驗成名的「實驗阿洪」並非台灣人，僅是頻道的自訂位置設在台灣，不過影片內容在台灣也引起不少爭議，甚至被懷疑有「艾莎門」情形；第2名Vidol TV為三立電視台旗下的串流平台，提供自家八點檔戲劇、偶像劇及綜藝節目精華或預告內容；第3名Jay Lee Painting為畫畫親子頻道，本身為住在台灣的韓國人；第5名Omeleto主要播放獲獎的電影短片，每個短片片名都是一句話交代劇情，而非不知所云的片名。

台灣YouTuber頻道訂閱數排名規則是以頻道位址為台灣或頻道設立於台灣公司旗下，訂閱數排名前50名之頻道。（翻攝自維基百科）
台灣YouTuber頻道訂閱數排名規則是以頻道位址為台灣或頻道設立於台灣公司旗下，訂閱數排名前50名之頻道。（翻攝自維基百科）

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