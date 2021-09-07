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暴雪、Ubisoft員工認為 公司並未打算解決性騷擾、兄弟會文化等陋習

聯合新聞網 / 楊又肇

性騷擾等風波持續延燒下，暴雪娛樂不僅總裁、全球資深人事副總裁相繼離職，更損失不少資深遊戲設計師，甚至更引發加州政府介入調查，雖然強調將致力改善公司內部工作環境與陋習問題，甚至也將遊戲內容、角色名稱等作了調整，但不少員工與離職員工仍認為這間遊戲公司並未真正重視重建內部企業文化的請求。

除了暴雪娛樂、動視在內員工組成的ABetterActivision BlizzardKing (ABK)持續向公司抗爭，過去也傳出公司內部有歧視、語言暴力等問題的Ubisoft，同樣也由員工組成ABetterUbisoft (ABU)團體進行抗爭，要求公司重視內部問題，並且積極維護企業文化。

其中，Ubisoft員工透露過去多人連署簽名的請願書，在過去一個多月時間內始終未能取得公司正面回應。而暴雪娛樂內部員工除了表示公司內部目前對於性騷擾、兄弟會文化等陋習仍未有改善，甚至更禁止員工談論公司內部問題，顯然並未像先前對外說明將作調整。

在先前說明中，動視暴雪表示將會持續尋找合適接任帶領暴雪娛樂的人選，並且強調將持續提供令人振奮的遊戲作品，以及提供員工更安全且具效率的工作環境。

至於Ubisoft日前則因內部性騷擾問題並未積極處理，遭到法國工會組織及前員工提告，Ubsoft則聲稱已經完成內部調查，同時也做了相關處置，但相關消息表示涉及性騷擾的高層並未因此受影響，甚至性騷擾等歧視問題更未獲得全面改善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪 性騷擾 Ubisoft

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