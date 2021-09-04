快訊

長榮航空1確診機師遭開除！「2事由違反防疫規定」

蘋果iPhone 13發表衝擊！iPhone 12大跳水「便宜快9千」

避免NVIDIA收購Arm產生影響？蘋果開始招募熟稔RISC-V架構工程人員

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果近期對外招募熟稔RISC-V架構相關技術的工程人員，似乎也有意布局RISC-V架構，或許未來也會進一步應用在旗下產品。

相關說法指出，蘋果內部已經著手研究RISC-V架構應用可行性，並且計畫用於iOS、iPadOS、macOS、watchOS及tvOS裝置，亦即針對旗下諸多產品做準備，一旦在Arm架構授權使用面臨問題，即可將開放授權使用的RISC-V架構快速接續用於日後產品。

而市場猜測蘋果開始招募RISC-V架構相關技術人員，有可能是為了避免在晶片設計仍須高度仰賴Arm架構授權，尤其在NVIDIA以高價540億美元收購Arm之後，有可能造成未來授權模式改變，或是可能因此在技術資源取得受限，因此額外布局RISC-V架構發展，顯然是為了預先做防範。

雖然目前多數市場業者均開始採用Arm架構打造處理器，但在Arm架構使用模式可能隨著被NVIDIA收購而有改變，不少業者也開始轉向使用RISC-V架構，例如目前決定再次挑戰CPU市場的Imagination Technologies，而先前也有消息指稱Intel有意以20億美元收購同樣以RISC-V架構設計晶片的創業者SiFive。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

創業 蘋果

延伸閱讀

蘋果在日本也調整App Store規定 允許「閱讀器」類app可使用其他支付系統

把身分證、駕照放進iPhone！蘋果開始測試「數位化身分證」功能

險勝蘋果！小米Q2出貨8百萬支 成穿戴裝置龍頭

繞了一圈還是找Hyundai？　蘋果計畫2024年推出Apple Car！

相關新聞

勇者登錄習近平「身分證」破解未成年禁令 結果曝光鄉民驚：命都不要了

中國大陸自9月1日起，嚴管未成年接觸網路遊戲的時間，並要求以實名制作為驗證。不過上有政策下有對策，有網友使用先前遭外洩的中國國家主席習近平個資登錄，驗證成功順利進入遊戲，被網友虧說為了玩「連命都不要了」。

把身分證、駕照放進iPhone！蘋果開始測試「數位化身分證」功能

先前在WWDC 2021期間宣布可在iOS 15加入數位化身分證及護照的功能，蘋果稍早宣布已經與美國境內8個州合作，讓使用者能將個人身分證、駕照以數位形式存放在iPhone及Apple Watch內，並且在這8個州境內當做合法證件出示使用。

蘋果Apple Watch 7進化 錶盤變豐富、手腕上資訊更多

蘋果的下一代智慧手表將在一個關鍵處挑戰極限：一次把更多資訊展現在消費者手腕上！

微軟硬體發表會9/22登場 傳Surface新品現身

微軟宣布將於美東時間9月22日上午（台北時間22日晚間）舉辦線上硬體發表會，預計推出Surface系列新產品，並公布10...

你吃的不是和牛？日本推出「3D列印和牛」 還能客製化脂肪比例

人造肉、人造牛奶、人造速食餐早已不是什麼新奇的消息，但你可曾想過稀有昂貴的「和牛」居然也能用「3D 列印」？

Verizon Media正式由私募公司Apollo持有 執行長可能選擇離開

今年5月初確定由美國私募股權投資管理公司Apollo以50億美元價格，從Verizon手中收購包含Yahoo、AOL等媒體業務的Verizon Media，目前確定此筆交易正式完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。