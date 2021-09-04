避免NVIDIA收購Arm產生影響？蘋果開始招募熟稔RISC-V架構工程人員

蘋果近期對外招募熟稔RISC-V架構相關技術的工程人員，似乎也有意布局RISC-V架構，或許未來也會進一步應用在旗下產品。

相關說法指出，蘋果內部已經著手研究RISC-V架構應用可行性，並且計畫用於iOS、iPadOS、macOS、watchOS及tvOS裝置，亦即針對旗下諸多產品做準備，一旦在Arm架構授權使用面臨問題，即可將開放授權使用的RISC-V架構快速接續用於日後產品。

而市場猜測蘋果開始招募RISC-V架構相關技術人員，有可能是為了避免在晶片設計仍須高度仰賴Arm架構授權，尤其在NVIDIA以高價540億美元收購Arm之後，有可能造成未來授權模式改變，或是可能因此在技術資源取得受限，因此額外布局RISC-V架構發展，顯然是為了預先做防範。

雖然目前多數市場業者均開始採用Arm架構打造處理器，但在Arm架構使用模式可能隨著被NVIDIA收購而有改變，不少業者也開始轉向使用RISC-V架構，例如目前決定再次挑戰CPU市場的Imagination Technologies，而先前也有消息指稱Intel有意以20億美元收購同樣以RISC-V架構設計晶片的新創業者SiFive。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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