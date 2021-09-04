美國聯邦航空管理局 針對維珍銀河飛行任務偏離航線展開調查

針對維珍銀河日前在代號「Unity 22」、第四次實際載人飛行任務中，將維珍航空創辦人Richard Branson及三名維珍銀河工作人員一同送上太空，並且順利返回地球過程中，曾經一度偏離原本預定航線，導致進入未經允許的飛空領域情況，美國聯邦航空管理局 (FAA)表示將對此展開調查。

依照美國聯邦航空管理局說明，指出維珍銀河在此次載人飛行任務總計偏離指定飛行空域約1分鐘又41秒時間，因此將對此情況展開調查，並且勒令維珍銀河在調查期間停止飛行任務。

而維珍銀河則是對此澄清，強調當時遇到無法預期的強風，導致當時搭乘飛船偏離原本行進軌道，同時說明在修正過程中並未造成飛船、機上成員，或是對其他鄰近飛行載具產生影響。此外，維珍銀河更說明偏離情況是在下降過程時，因為提前降低高度導致偏離情況，最終才發生進入預定外的飛空領域情況。

相較載著亞馬遜創辦人Jeff Bezos等人升空的藍色起源使用火箭，載飛行過程中均以自動化操作完成行進路線，維珍銀河則是透過機師手動操作，因此在過程中可能因為操作失誤導致飛行航線偏離。

報導此事的《紐約客》雜誌 (The New Yorker)更從消息來源得知，載著Richard Branson等等人的飛船曾在飛行過程亮起黃色警示燈，代表飛行航線出現偏離情況，甚至一度出現更嚴重的紅色警示燈號，代表飛船航線未做修正的話，將導致飛船載下降過程可能波及其他飛空領域內的飛行載具，甚至可能讓飛船必須在原定之外地點緊急降落。

目前維珍銀河表示將積極配合美國聯邦航空管理局調查，並且協助解決相關問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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