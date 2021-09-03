你吃的不是和牛？日本推出「3D列印和牛」 還能客製化脂肪比例

人造食品已經不是新的話題，但「人造和牛」打破尊貴的和牛地位，美食饕客們怎麼看？

人造肉、人造牛奶、人造速食餐早已不是什麼新奇的消息，但你可曾想過稀有昂貴的「和牛」居然也能用「3D 列印」？

日本大阪科學家在自然-通訊（Nature Communications）上發表了最新論文，該團隊從和牛身上擷取了 2 種幹細胞，將其孵化後轉化成肌肉、脂肪、血管細胞，進而誕生了高脂肪的人造和牛牛排。

日本大阪科學家推出 3D 列印和牛，仿真大理石油花和牛牛排

除了從和牛幹細胞培植出人造和牛外，大阪科學家團隊更從日本知名「金太郎糖果」製造過程中找到啟發，金太郎糖果的製造過程以管狀設計、垂直切片形成一顆顆糖果，該研究團隊中論文作者 Michiya Matsusaki 表示，強化了 3D 列印技術並應用於實驗室培育的牛排技術，能控制並掌握複雜的肌肉結構，進而誕生出美麗的油花，而且還能細微調整「脂肪和肌肉的成分比例」。

Photo Credit： Nature 官網

和牛與一般牛肉的差異在於，其肌肉內的脂肪含量較高。現行牛隻畜牧生態來說已經造成過多的溫室氣體甲烷，所以轉而以牛隻、植物細胞培育的人造肉，在控制油花與脂肪分布的技術下，人造和牛的優異風味與口感具有相當大的市場潛力。

不過這也不是第一個致力於人造肉實驗的專門機構，早在今年 6 月時以色列就有間名為 Future Meat 的人造肉工廠在進行人造肉培育，而根據外媒 Futurism 的報告指出，該以色列工廠每個月可生產將近 1,100 磅（約 500 公斤）基因培育的雞肉、豬肉、羊肉，可見現行的技術改良下已經可以量產出一定規模的人造肉，製造與技術演化出修正肉品的油花、基因與脂肪未來是否有機會，沿用到人體或幹細胞的培育上，仍然值得期待。

《本文作者Archer，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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