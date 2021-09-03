Verizon Media正式由私募公司Apollo持有 執行長可能選擇離開

今年5月初確定由美國私募股權投資管理公司Apollo以50億美元價格，從Verizon手中收購包含Yahoo、AOL等媒體業務的Verizon Media，目前確定此筆交易正式完成。

而如先前說明，由Apollo收購後的Verizon Media再次更名為Yahoo，而原本隸屬Verizon Media旗下品牌如AOL、BrightRoll、Cambio、Engadget、Kanvas、MapQuest、Moviefone、Polyvore、RYOT、TechCrunch等內容服務品牌，暫時沒有異動情況。

此次收購之後，Verizon將保留Yahoo (原本Verizon Media)約10%股權，並且獲得42.5億美元現金與7.5億美元等值優先股。至於台灣Yahoo相關事業依然會品牌名稱與背後關連技術，整體營運並未面臨太大衝擊。

同時，此筆交易也顯示Verizon結束藉由網路媒體拓展事業想法，最終必須透過出清資產降低營運成本。

至於市場看法認為，原先擔任Verizon Media負責人，目前為Yahoo執行長的Guru Gowrappan可能不會留任太久，可能會在日後適合時間點離開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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