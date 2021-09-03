快訊

影／機師兒確診 同校學生曝進度：逐班採檢後統一放學

5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Verizon Media正式由私募公司Apollo持有 執行長可能選擇離開

聯合新聞網 / 楊又肇

今年5月初確定由美國私募股權投資管理公司Apollo以50億美元價格，從Verizon手中收購包含Yahoo、AOL等媒體業務的Verizon Media，目前確定此筆交易正式完成。

而如先前說明，由Apollo收購後的Verizon Media再次更名為Yahoo，而原本隸屬Verizon Media旗下品牌如AOL、BrightRoll、Cambio、Engadget、Kanvas、MapQuest、Moviefone、Polyvore、RYOT、TechCrunch等內容服務品牌，暫時沒有異動情況。

此次收購之後，Verizon將保留Yahoo (原本Verizon Media)約10%股權，並且獲得42.5億美元現金與7.5億美元等值優先股。至於台灣Yahoo相關事業依然會品牌名稱與背後關連技術，整體營運並未面臨太大衝擊。

同時，此筆交易也顯示Verizon結束藉由網路媒體拓展事業想法，最終必須透過出清資產降低營運成本。

至於市場看法認為，原先擔任Verizon Media負責人，目前為Yahoo執行長的Guru Gowrappan可能不會留任太久，可能會在日後適合時間點離開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon 品牌

延伸閱讀

Z Holdings宣布取得日本境內包含Yahoo及Yahoo日本品牌使用權

家樂福再傳將出售台灣事業消息 台灣家樂福回應了

阿波羅基金完成收購Yahoo 定位獨立營運公司

Yahoo奇摩攜手飛比價格 強化購物體驗

相關新聞

勇者登錄習近平「身分證」破解未成年禁令 結果曝光鄉民驚：命都不要了

中國大陸自9月1日起，嚴管未成年接觸網路遊戲的時間，並要求以實名制作為驗證。不過上有政策下有對策，有網友使用先前遭外洩的中國國家主席習近平個資登錄，驗證成功順利進入遊戲，被網友虧說為了玩「連命都不要了」。

把身分證、駕照放進iPhone！蘋果開始測試「數位化身分證」功能

先前在WWDC 2021期間宣布可在iOS 15加入數位化身分證及護照的功能，蘋果稍早宣布已經與美國境內8個州合作，讓使用者能將個人身分證、駕照以數位形式存放在iPhone及Apple Watch內，並且在這8個州境內當做合法證件出示使用。

蘋果Apple Watch 7進化 錶盤變豐富、手腕上資訊更多

蘋果的下一代智慧手表將在一個關鍵處挑戰極限：一次把更多資訊展現在消費者手腕上！

微軟硬體發表會9/22登場 傳Surface新品現身

微軟宣布將於美東時間9月22日上午（台北時間22日晚間）舉辦線上硬體發表會，預計推出Surface系列新產品，並公布10...

你吃的不是和牛？日本推出「3D列印和牛」 還能客製化脂肪比例

人造肉、人造牛奶、人造速食餐早已不是什麼新奇的消息，但你可曾想過稀有昂貴的「和牛」居然也能用「3D 列印」？

Verizon Media正式由私募公司Apollo持有 執行長可能選擇離開

今年5月初確定由美國私募股權投資管理公司Apollo以50億美元價格，從Verizon手中收購包含Yahoo、AOL等媒體業務的Verizon Media，目前確定此筆交易正式完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。