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VMware透過自動化、AI解決多雲管理難題 推動雲端智慧應用模式

聯合新聞網 / 楊又肇

針對目前企業上雲的數位轉型趨勢，VMware目前除了強調雲端優先之外，更標榜雲端智慧 (Cloud Smart)應用模式，同時也強調跨雲整合重要性。

在2020年提出Tanzu產品組合，並且說明持續推動Kubernetes容器化應用服務，讓企業能藉由上雲加快數位化轉型，更可透過現代化應用服務連接更多發展機會。

不過，在企業上雲轉型發展中，首先會面臨挑戰就是在私有雲與公有雲之間的連接，以及相關管理問題，加上企業有可能針對需求差異使用不同公有雲服務，因此也讓資料應用管理變得更加複雜，連帶也可能產生安全隱私問題，使得許多企業或許也想要透過上雲進行轉型，卻因為這些因素卻步。

而VMware提出的vRealize雲端管理方案，便希望解決這些複雜性問題，藉由自動化、確保效率設計，讓企業能更方便管理多雲環境佈署運作需求，並且降低各類隱形成本與風險讓企業轉型可以變得更簡單。

舉例來說，企業將資料分散存放在私有雲、不同公有雲服務時，如何更快找到所需資料，同時也能因應不同連網情況使現代化應用服務運作效率維持一致，並且維持容易管理、維護，將成為多雲運作時的重點項目，甚至也必須確保企業日後發展擴展服務彈性。

因此在vRealize雲端管理方案，VMware藉由企業上傳資料的元數據 (metadata)內容作為參考依據，透過人工智慧進行深度學習，藉此讓系統能在不影響數據隱私情況下，更快找到服務所需資料，同時也能藉此平衡在不同公有雲連接環境下的資料存取效率落差，同時也能藉由CloudHealth解決方案確保跨雲運作時的資料安全，甚至透過自動化方式協助企業簡化跨雲管理的複雜流程。

以目前應用領域來看，包含金融業、製造業，甚至半導體業者均開始藉由多雲架構解決跨地區營運面臨資料交換等問題，同時提供巨量數據分析、超級電腦運算，或是人工智慧應用領域都能藉由跨雲架構方式銜接資料存取需求，同時也能確保更大運作擴充彈性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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