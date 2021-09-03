把身分證、駕照放進iPhone！蘋果開始測試「數位化身分證」功能
先前在WWDC 2021期間宣布可在iOS 15加入數位化身分證及護照的功能，蘋果稍早宣布已經與美國境內8個州合作，讓使用者能將個人身分證、駕照以數位形式存放在iPhone及Apple Watch內，並且在這8個州境內當做合法證件出示使用。
這8個州分別為率先開放的亞利桑那州與喬治亞州，後續還會增加康乃迪克州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、奧克拉荷馬州與猶他州，但其中尚未包含蘋果總部所在的加州。
而蘋果在WWDC 2021期間時，已經宣布與美國運輸安全管理局 (Transportation Security Administration，TSA)達成合作，將允許使用者在特定機場出示存放在iPhone或Apple Watch內的身分證，作為搭機時身分確認使用，後續將會公布更多支援此項合作的機場地點。
使用方式與在蘋果錢包app增加信用卡一樣，只要點選「新增卡片」選項，即可透過iPhone拍攝身分證或駕照，並且透過自拍上傳個人頭像進行驗證，當州政府核准之後才會正式將身分證或駕照加入蘋果錢包app內。
當使用者完成將身分證或駕照加入蘋果錢包app後，即可當做正式身分證明文件使用，並且支援透過NFC感應方式讓支援設備讀取資料，藉此加快身分驗證流程。另外，使用者透過此方式出示身分證名文件時，畫面上僅會顯示一般內容，必須等使用者進一步透過臉部、指紋，或以密碼將手機解鎖，才會顯示完整文件資料。
若使用者不慎遺失手機，或是手機遭竊，除了可嘗試透過尋找功能定位手機所在位置，同時也能透過遠端遙控方式將手機上鎖，或是選擇移除手機資料，避免個人資訊外洩。
目前亞利桑那州表示此項服務將由民眾自行選擇使用，並不具備任何強制性，但強調將個人身分文件數位化所帶來便利性，同時也能避免實際證明文件不慎遺失，或是意外損毀，更方便隨著手機攜帶使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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