快訊

影／機師兒確診 同校學生曝進度：逐班採檢後統一放學

5天3機組員突破性感染基因定序中 曾在芝加哥外站待過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把身分證、駕照放進iPhone！蘋果開始測試「數位化身分證」功能

聯合新聞網 / 楊又肇

先前在WWDC 2021期間宣布可在iOS 15加入數位化身分證及護照的功能，蘋果稍早宣布已經與美國境內8個州合作，讓使用者能將個人身分證、駕照以數位形式存放在iPhoneApple Watch內，並且在這8個州境內當做合法證件出示使用。

這8個州分別為率先開放的亞利桑那州與喬治亞州，後續還會增加康乃迪克州、愛荷華州、肯塔基州、馬里蘭州、奧克拉荷馬州與猶他州，但其中尚未包含蘋果總部所在的加州。

而蘋果在WWDC 2021期間時，已經宣布與美國運輸安全管理局 (Transportation Security Administration，TSA)達成合作，將允許使用者在特定機場出示存放在iPhone或Apple Watch內的身分證，作為搭機時身分確認使用，後續將會公布更多支援此項合作的機場地點。

使用方式與在蘋果錢包app增加信用卡一樣，只要點選「新增卡片」選項，即可透過iPhone拍攝身分證或駕照，並且透過自拍上傳個人頭像進行驗證，當州政府核准之後才會正式將身分證或駕照加入蘋果錢包app內。

當使用者完成將身分證或駕照加入蘋果錢包app後，即可當做正式身分證明文件使用，並且支援透過NFC感應方式讓支援設備讀取資料，藉此加快身分驗證流程。另外，使用者透過此方式出示身分證名文件時，畫面上僅會顯示一般內容，必須等使用者進一步透過臉部、指紋，或以密碼將手機解鎖，才會顯示完整文件資料。

若使用者不慎遺失手機，或是手機遭竊，除了可嘗試透過尋找功能定位手機所在位置，同時也能透過遠端遙控方式將手機上鎖，或是選擇移除手機資料，避免個人資訊外洩。

目前亞利桑那州表示此項服務將由民眾自行選擇使用，並不具備任何強制性，但強調將個人身分文件數位化所帶來便利性，同時也能避免實際證明文件不慎遺失，或是意外損毀，更方便隨著手機攜帶使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

身分證 駕照 iPhone Apple Watch 數位身分證

延伸閱讀

蘋果傳拜訪日韓廠商 準備2024年推出Apple Car

蘋果放寬App Store付款規定 Netflix等媒體可適用避開抽成

蘋果讓步！部分App開發商免被抽30%佣金 明年初實施

蘋果在美國8個州推數位ID 機場安檢零接觸

相關新聞

勇者登錄習近平「身分證」破解未成年禁令 結果曝光鄉民驚：命都不要了

中國大陸自9月1日起，嚴管未成年接觸網路遊戲的時間，並要求以實名制作為驗證。不過上有政策下有對策，有網友使用先前遭外洩的中國國家主席習近平個資登錄，驗證成功順利進入遊戲，被網友虧說為了玩「連命都不要了」。

把身分證、駕照放進iPhone！蘋果開始測試「數位化身分證」功能

先前在WWDC 2021期間宣布可在iOS 15加入數位化身分證及護照的功能，蘋果稍早宣布已經與美國境內8個州合作，讓使用者能將個人身分證、駕照以數位形式存放在iPhone及Apple Watch內，並且在這8個州境內當做合法證件出示使用。

蘋果Apple Watch 7進化 錶盤變豐富、手腕上資訊更多

蘋果的下一代智慧手表將在一個關鍵處挑戰極限：一次把更多資訊展現在消費者手腕上！

微軟硬體發表會9/22登場 傳Surface新品現身

微軟宣布將於美東時間9月22日上午（台北時間22日晚間）舉辦線上硬體發表會，預計推出Surface系列新產品，並公布10...

你吃的不是和牛？日本推出「3D列印和牛」 還能客製化脂肪比例

人造肉、人造牛奶、人造速食餐早已不是什麼新奇的消息，但你可曾想過稀有昂貴的「和牛」居然也能用「3D 列印」？

Verizon Media正式由私募公司Apollo持有 執行長可能選擇離開

今年5月初確定由美國私募股權投資管理公司Apollo以50億美元價格，從Verizon手中收購包含Yahoo、AOL等媒體業務的Verizon Media，目前確定此筆交易正式完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。