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蘋果在日本也調整App Store規定 允許「閱讀器」類app可使用其他支付系統

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果宣布將因應日本公平貿易委員會調查結果，預計從2022年開始調整被分類為「閱讀器」 (reader)類別的app內支付方式，將可透過App Store規定以外的支付系統進行交易。

此項調整將涵蓋諸如音樂、影片、新聞、雜誌等內容服務app，將允許開發者使用App Store規定以外的支付系統，亦即使用者可以透過其他方式購買iOS平台app內容，而開發者也不會因為只能使用App Store規定支付系統，導致強制被收取營收分潤情形。

在此之前，蘋果因為在美國地區與開發者達成和解，承諾未來將調整App Store營運模式，其中包含允許開發者可在app內使用其他支付系統，同時也確定此項調整將擴展至全球地區。而此次因應日本公平貿易委員會調查結果所作調整，實際上也能視為先前在美國地區所承諾調整模式的延伸部分。

依照蘋果說明，表示這樣的調整將能讓開發者有更大彈性，可在app內提供不同內容支付管道，進而接觸更多消費使用族群。

不過，依照先前Spotify、EPIC Games的看法，則認為這樣的調整仍不會改變蘋果企圖壟斷市場的事實，同時也強調這樣的作法只是為了移轉監管機構的注意力，因此EPIC Games表示仍會在法院上維持與蘋果訴訟，但接下來是否會因為蘋果調整App Store與支付系統作法而有改變，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

公平貿易 日本 App Store 蘋果

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