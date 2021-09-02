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微軟硬體發表會9/22登場 傳Surface新品現身

中央社 / 台北2日電
圖為微軟紐約辦公室資料圖片。美聯社
圖為微軟紐約辦公室資料圖片。美聯社

微軟宣布將於美東時間9月22日上午（台北時間22日晚間）舉辦線上硬體發表會，預計推出Surface系列新產品，並公布10月5日開始更新的Windows 11作業系統相關資訊。

根據國外科技網站The Verge的報導，此次發表會可能亮相的新產品包括採用Android作業系統的雙螢幕裝置Surface Duo 2，外傳將搭載三鏡頭相機、高通Snapdragon 888處理器、5G通訊能力、可用於非接觸支付的近距離無線通訊（NFC）晶片。

報導指出，除了Surface Duo 2之外，微軟也可能發表Surface Laptop Pro，是一款重新設計的高階筆電，配備不可拆卸的14吋螢幕。

微軟日前宣布將於今年10月5日正式發布Windows11作業系統，自10月5日起，符合條件的 Windows 10PC將可免費升級到Windows 11，預裝Windows 11的各種全新PC裝置也將開始陸續上市。

微軟預計到2022年中，所有符合條件的裝置都可免費升級到Windows 11。對無法升級PC或尚未準備好轉移到新裝置的使用者，微軟也承諾會支援Windows 10直到2025年10月14日。

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