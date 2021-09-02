AWS在台推動四大發展要點 協助台灣企業數位轉型、布局全球市場

針對未來在台發展布局，AWS香港暨台灣總經理王定愷說明雲端運算是數位轉型關鍵，更是數位經濟成長的技術後盾，強調接下來將在台推動四大發展要點，其中包含挹助台灣產業數位轉型、助力客戶拓展海外市場、建立活躍開放的合作夥伴生態系，並且創造共贏局面，同時也將協助政府、產業及學校孕育在地雲端人才與新創產業。

透過AWS旗下超過200大類廣泛且深入的雲端運算服務，將能運算、儲存、網路、安全、分析、資料庫、人工智慧等領域提供完整助力，藉此協助台灣用戶銜接雲端服務，並且透過在地技術團隊資源縮短技術差距，更在台灣推出「數位創新」項目，協助企業用戶進行數位化轉型。

其中，以台灣製造業與零售業為例，王定愷認為銜接遷移上雲、傳產創新及效能優化三大方向，可使製造業在供應鏈、高效營運、智慧工廠、智慧聯網應用等場景進行最佳化，透過數位化轉型提高製造生產效率，而透過讓零售通路結合O2O、電子支付、個性化推薦，以及提昇客戶忠誠度等方式，則可讓零售業推動銷售動能，進而達成轉型效益。

而透過AWS全球化雲端基礎架構，更可讓台灣企業透過上雲形式布局全球市場，讓企業能更快將市場擴展到全球各地，並且能以符合在地法規及認證的電商平台、物流系統與雲端數據應用，藉此更快布局全球範圍的銷售渠道。

另外，王定愷也說明目前AWS全球150個國家地區擁有超過10萬個合作夥伴，將可讓布局全球化發展的企業可在業務經營、技術整合，與產業布局領域獲得充足資源協助，藉此創造更大規模市場商機。

至於在布局全球市場之餘，王定愷更說明培育在地雲端人才的重要性，期望透過AWS旗下全球教育與培訓課程，以及多元化雲端人才培養體系與雲端生態圈夥伴關係等優勢，藉此協助強化台灣雲端人才競爭實力。另一方面，AWS更與4個聯合創新中心和聯合加速器合作，目前已經累計4個企業新創合作Open Innovation計畫。​

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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