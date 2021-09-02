快訊

影／裝載硫酸曳引車台2線翻覆 硫酸溢流緊急動員善後

高鐵中秋疏運加開184班次＋釋出票數 周六開搶

AWS在台推動四大發展要點 協助台灣企業數位轉型、布局全球市場

聯合新聞網 / 楊又肇
▲AWS香港暨台灣總經理王定愷
▲AWS香港暨台灣總經理王定愷

針對未來在台發展布局，AWS香港暨台灣總經理王定愷說明雲端運算是數位轉型關鍵，更是數位經濟成長的技術後盾，強調接下來將在台推動四大發展要點，其中包含挹助台灣產業數位轉型、助力客戶拓展海外市場、建立活躍開放的合作夥伴生態系，並且創造共贏局面，同時也將協助政府、產業及學校孕育在地雲端人才與新創產業。

透過AWS旗下超過200大類廣泛且深入的雲端運算服務，將能運算、儲存、網路、安全、分析、資料庫、人工智慧等領域提供完整助力，藉此協助台灣用戶銜接雲端服務，並且透過在地技術團隊資源縮短技術差距，更在台灣推出「數位創新」項目，協助企業用戶進行數位化轉型。

其中，以台灣製造業與零售業為例，王定愷認為銜接遷移上雲、傳產創新及效能優化三大方向，可使製造業在供應鏈、高效營運、智慧工廠、智慧聯網應用等場景進行最佳化，透過數位化轉型提高製造生產效率，而透過讓零售通路結合O2O、電子支付、個性化推薦，以及提昇客戶忠誠度等方式，則可讓零售業推動銷售動能，進而達成轉型效益。

而透過AWS全球化雲端基礎架構，更可讓台灣企業透過上雲形式布局全球市場，讓企業能更快將市場擴展到全球各地，並且能以符合在地法規及認證的電商平台、物流系統與雲端數據應用，藉此更快布局全球範圍的銷售渠道。

另外，王定愷也說明目前AWS全球150個國家地區擁有超過10萬個合作夥伴，將可讓布局全球化發展的企業可在業務經營、技術整合，與產業布局領域獲得充足資源協助，藉此創造更大規模市場商機。

至於在布局全球市場之餘，王定愷更說明培育在地雲端人才的重要性，期望透過AWS旗下全球教育與培訓課程，以及多元化雲端人才培養體系與雲端生態圈夥伴關係等優勢，藉此協助強化台灣雲端人才競爭實力。另一方面，AWS更與4個聯合創新中心和聯合加速器合作，目前已經累計4個企業新創合作Open Innovation計畫。​

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商

延伸閱讀

資通訊人才培育接地氣 資策會貫徹「數位轉型的化育者」成立資展國際

中華電部署AWS Outposts 立志成為產業數位轉型夥伴

英特爾要蓋巨型晶圓廠 追趕台積、三星

工業富聯參與東南數位轉型投資基金 拚半導體商機

相關新聞

中國限制未成年者「平日禁玩」 對網易、騰訊等大咖不痛不癢？

針對日前中國國家新聞出版署公布《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》規範內容，以保護未成年者身心健康為由，將透過更嚴格方式減少沉迷網路遊戲情況，中國境內大型遊戲業者騰訊與網易在後續回應中均表示將高度配合調整相關作法。不過，從騰訊與網易各自財報結果來看，實際上此項規範造成影響並不大。

全球首例！南韓通過法案禁Google、蘋果等業者收取app營收分潤

報導指出，南韓議會立法及司法委員會正式批准新電信商業法修正案，禁止Google及蘋果等軟體市集經營業者要求開發者必須支付app營收分潤相關作法，避免業者利用本身平台優勢形成市場壟斷，造成市場經濟發展受限。

跟進FB、蘋果與亞馬遜 Google重返辦公室計畫延至明年初

在蘋果傳出延後原定9月重返辦公室工作計畫，並且將時間調整為明年1月，同時包含Facebook、亞馬遜等科技業者也計畫延後重返辦公室時間後，Google稍早也由執行長Sundar Pichai說明，將因應疫情改變延後員工重返辦公室時間，預計調整至明年1月10日。

有貓就讚！HTC攜手山本修推出「貓・美術館」VR藝術展

疫情促使各種線上服務盛行，連以往一定要親眼實見感受實際氛圍的藝術展覽也面臨顛覆性的數位革命，而VR虛擬實境的出現，更是加...

Ubisoft仍未放棄建造「室內主題樂園」再現《刺客教條》、《舞力全開》等經典元素

如同任天堂以旗下遊戲資產建造主題樂園，Ubisoft在2015年也曾提出計畫在吉隆坡建造面積達1萬平方公尺的室內主題樂園，雖然至今仍未有具體後續消息，但顯然Ubisoft並未取消此想法。

中國大陸防未成年者沉迷網路遊戲 平日禁打、週五六日僅能玩1小時

針對中國境內青少年、兒童沉迷網路遊戲現象，中國國家新聞出版署公布《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》規範內容，以保護未成年者身心健康為由，將透過更嚴格方式減少沉迷網路遊戲情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。