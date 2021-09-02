跟進FB、蘋果與亞馬遜 Google重返辦公室計畫延至明年初

在蘋果傳出延後原定9月重返辦公室工作計畫，並且將時間調整為明年1月，同時包含Facebook、亞馬遜等科技業者也計畫延後重返辦公室時間後，Google稍早也由執行長Sundar Pichai說明，將因應疫情改變延後員工重返辦公室時間，預計調整至明年1月10日。

同時，Google也聲明不會強制要求所有員工必須重返辦公室工作，員工可以依照個人意願及需求選擇重返辦公室工作，或是選擇以遠距方式維持既有工作。

Sundar Pichai表示，由於目前疫情仍有諸多不確定性，加上各地區疫情狀況不同，因此決定讓各地區員工自行決定是否重返辦公室工作。而在明年1月10日開始重返辦公室工作後，將會依照各地區狀況調整重返辦公室工作辦法。

針對先前傳出Google針對選擇在家工作員工減薪的說法，Google則是澄清表示主要是針對原本居住較遠地區，額外領取交通津貼等補助情況，同時說明通常會發生在選擇不同城市遠距工作的情況，若員工仍維持在相同城市內以遠距方式辦公，基本上不會影響原本敘薪。

就先前說明，Google內部會依照不同國家地區所得結構，並且考量員工通勤距離等影響，藉此決定核薪方式，同時也適用於各地區員工出差時的費用津貼計算，因此扣除原本提供居住較遠地區員工的交通津貼，實際上並非因為選擇遠距工作而有減薪情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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