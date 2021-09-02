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小米汽車有限公司名稱完成註冊 雷軍擔任負責人、資本額人民幣100億元

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈收購自動駕駛技術業者深動科技 (Deepmotion Tech)之後，小米稍早更宣布完成註冊新公司，將以小米汽車有限公司名稱運作，資本額為人民幣100億元，並且由小米共同創辦人、董事長暨執行長雷軍擔任代表負責人。

小米表示，從今年4月宣布跨入造車領域，至今已經由團隊進行大量使用者調查與產業鏈考察，同時也透過超過2萬份履歷中挑選近300人規模團隊成員，並且持續對外招募電動車與智慧駕駛技術人才。

依照先前說法，小米將在未來10年內投入100億美元資金研發電動車，初期則會以人民幣100億元投入研發，另外目前也密集與長安、廣汽、上汽通用五菱、長城、上汽、東風、博世、寧德時代等車廠洽談，計畫以旗下超過萬人研發團隊、全球前三大手機業務發展能力，以及更完善的智慧生態鏈資源，從頭打造一輛電動車產品。

後續說明中，小米執行長雷軍透露希望將小米打造首款電動車價位鎖定在人民幣10萬元以上的中高階市場，預計最快在三年後亮相。

另外，雷軍也表示目前小米已經投資將近10間汽車相關企業，其中包含同樣在電動車發展有所著墨的蔚來汽車與小鵬汽車，同時許多產品也與汽車有所關聯，並且持有超過100項汽車相關技術專利，同時也說明可將旗下諸如空調、空氣清淨器及加濕器等產品設計應用在車輛。

在近期消息中，雷軍更宣布小米開始針對自動駕駛技術人才展開招聘，預計投入Level 4等級的自動駕駛技術，預計對外招募500人規模的技術團隊，同時不會侷限在北京工作，希望藉此吸引更多地區的技術人才加入。

近期收購深動科技，小米更表示將強化自身自動駕駛技術應用發展，藉此加快造車發展腳步。

不過，小米汽車有限公司最終將選擇在哪一個城市作為研發基地，目前仍無法確認，但包含北京、上海、武漢、合肥、西安等城市都希望爭取吸引小米汽車研發團隊進駐。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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