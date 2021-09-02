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中國限制未成年者「平日禁玩」 對網易、騰訊等大咖不痛不癢？

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前中國國家新聞出版署公布《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》規範內容，以保護未成年者身心健康為由，將透過更嚴格方式減少沉迷網路遊戲情況，中國境內大型遊戲業者騰訊與網易在後續回應中均表示將高度配合調整相關作法。不過，從騰訊與網易各自財報結果來看，實際上此項規範造成影響並不大。

依照網易執行長丁磊說明，目前18歲以下使用者在網易遊戲總營收貢獻佔比只在1%以下，加上先前已經因應中國相關政府部門要求，嚴格限制未成年使用者非理性充值行為。因此就整體來看，這次規範內容實際對網易產生影響不大，只是可能會減少許多遊戲遊玩與討論熱度。

而類似情況，在騰訊財報中也顯示16歲以下使用者的貢獻佔比僅為2.6%，甚至12歲以下玩家貢獻佔比更僅有0.3%，因此在新規範中嚴格禁止未成年玩家遊玩時間，實際產生影響也幾乎不算大。

預計從今年9月1日開始在中國境內生效的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》規範內容，將限制所有網路遊戲業者僅能在每週五、週六、週日，以及法定節日與假日的晚間8點至9點間，以1小時時間長度向未成年者開放使用遊玩相關服務，其他時間均不可以任何形式提供未成年者使用網路遊戲服務內容。

另外也將嚴格落實網路遊戲使用者帳號實名註冊與登錄規定，不得以任何形式提供未完成實名註冊與登錄的使用者提供遊戲服務，同時將要求各級出版管理部門嚴格監督檢查，若網路遊戲業者未嚴格落實相關規範，則將依照法規處分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

未成年 網路遊戲 騰訊

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