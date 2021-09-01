虛擬實境裝置業者Pico證實由字節跳動收購 擴大虛擬實境應用

聯合新聞網 / 楊又肇

中國虛擬實境裝置業者Pico (北京小鳥看看科技)稍早透過內部信件向所有員工告知，表示公司已由擁有抖音等資產的字節跳動收購。

Pico與HTC、Oculus VR等業者相同，在2015年就已經跨入虛擬實境技術應用，同時也推出多款虛擬鏡頭戴裝置，除了聚焦一般消費市場使用體驗，後續也鎖定企業應用需求專業虛擬實境設備需求，分別將旗下虛擬實境應用裝置結合醫療輔助與工業製造等商業領域。

由字節跳動收購後，Pico將維持既有營運模式，同時也會維持原本與歌爾合作供應關係，因此創辦人周宏偉強調公司發展將不因收購而有影響。

未來Pico將併入字節跳動虛擬實境相關業務，同時將整合字節跳動旗下內容資源與技術能力，藉此在日後虛擬實境產品研發與開發生態加入更大助力。

而字節跳動近期已經擴大布局虛擬實境與擴增實境內容應用，並且推出名為「Effect House Studio」 (特效屋工作室)的擴增實境開發平台，讓開發者能藉此打造各類擴增實境特效，藉此讓TikTok線上社群互動變得有趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 北京 虛擬實境

延伸閱讀

Netflix證實 日後擴大佈局遊戲與虛擬實境內容發展

跟進Facebook、Snap腳步 TikTok也推出自有擴增實境開發平台

字節跳動傳收購大陸VR硬體龍頭

FB花2.5年打造可16人同時參與的虛擬會議室 更真實地「面對面」討論

相關新聞

中國大陸防未成年者沉迷網路遊戲 平日禁打、週五六日僅能玩1小時

針對中國境內青少年、兒童沉迷網路遊戲現象，中國國家新聞出版署公布《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》規範內容，以保護未成年者身心健康為由，將透過更嚴格方式減少沉迷網路遊戲情況。

全球首例！南韓通過法案禁Google、蘋果等業者收取app營收分潤

報導指出，南韓議會立法及司法委員會正式批准新電信商業法修正案，禁止Google及蘋果等軟體市集經營業者要求開發者必須支付app營收分潤相關作法，避免業者利用本身平台優勢形成市場壟斷，造成市場經濟發展受限。

Ubisoft仍未放棄建造「室內主題樂園」再現《刺客教條》、《舞力全開》等經典元素

如同任天堂以旗下遊戲資產建造主題樂園，Ubisoft在2015年也曾提出計畫在吉隆坡建造面積達1萬平方公尺的室內主題樂園，雖然至今仍未有具體後續消息，但顯然Ubisoft並未取消此想法。

報導指稱蘋果執行長Tim Cook 計畫推出全新類別產品後卸任

雖然曾在2018年提及接班人話題，同時也透露將在未來10年內退休，但蘋果執行長Tim Cook目前仍未對外公開說明合適人選。而在正式卸任之前，Tim Cook可能仍會在未來幾年內維持擔任蘋果執行長，並且可能會選在蘋果再次推出全新類別產品後才卸任。

亞馬遜與Affirm合作 針對美國電商消費者提供分期購物服務

亞馬遜與美國金融支付新創業者Affirm Holdings合作，將針對其電商服務提供分期付款選項，預計會先開放美國部分用戶使用此項服務，未來幾個月內則會進一步擴大推廣到更多服務地區。

蘋果與開發商和解！將調整App Store營收分潤、付費管道等模式

蘋果宣布，將與過去提起集體訴訟的美國境內app開方商達成和解，同時也承諾將針對App Store經營模式進行調整，並且在廣告宣傳與app價格設定讓app開發商有更大彈性，同時也宣布成立1億美元規模的小型開發者援助基金 (Apple Small Developer Assistance Fund)，藉此協助小型開發商在疫情影響期間維持發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。