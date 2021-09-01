虛擬實境裝置業者Pico證實由字節跳動收購 擴大虛擬實境應用
中國虛擬實境裝置業者Pico (北京小鳥看看科技)稍早透過內部信件向所有員工告知，表示公司已由擁有抖音等資產的字節跳動收購。
Pico與HTC、Oculus VR等業者相同，在2015年就已經跨入虛擬實境技術應用，同時也推出多款虛擬鏡頭戴裝置，除了聚焦一般消費市場使用體驗，後續也鎖定企業應用需求專業虛擬實境設備需求，分別將旗下虛擬實境應用裝置結合醫療輔助與工業製造等商業領域。
由字節跳動收購後，Pico將維持既有營運模式，同時也會維持原本與歌爾合作供應關係，因此創辦人周宏偉強調公司發展將不因收購而有影響。
未來Pico將併入字節跳動虛擬實境相關業務，同時將整合字節跳動旗下內容資源與技術能力，藉此在日後虛擬實境產品研發與開發生態加入更大助力。
而字節跳動近期已經擴大布局虛擬實境與擴增實境內容應用，並且推出名為「Effect House Studio」 (特效屋工作室)的擴增實境開發平台，讓開發者能藉此打造各類擴增實境特效，藉此讓TikTok線上社群互動變得有趣。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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