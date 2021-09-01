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Ubisoft仍未放棄建造「室內主題樂園」再現《刺客教條》、《舞力全開》等經典元素

聯合新聞網 / 楊又肇

如同任天堂以旗下遊戲資產建造主題樂園，Ubisoft在2015年也曾提出計畫在吉隆坡建造面積達1萬平方公尺的室內主題樂園，雖然至今仍未有具體後續消息，但顯然Ubisoft並未取消此想法。

就先前Ubisoft Motion Pictures資深副總裁Jean de Rivières說明，希望藉由主題樂園形式讓玩家更深入與遊戲角色互動，藉此發揮更大虛實整合效益。而當時原本規劃在2020年於吉隆坡啟用，並且涵蓋《刺客教條》、《舞力全開》、《瘋狂兔子》等Ubisoft遊戲主題，但目前依然未有落成消息，主因在於建造主題樂園背後涉及問題十分複雜，因此需要更多時間完善。

而Ubisoft顯然並未計畫放棄主題樂園發展，稍早更傳出將攜手曾協助打造環球影城、樂高樂園，並且與盧卡斯影業及拉斯維加斯Wynn飯店有深度合作關係的Storyland工作室，透過Ubisoft遊戲資產打造主題樂園。

不過，目前仍無法確認改由Storyland工作室打造的Ubisoft主題樂園具體細節，同時也尚未確認具體規劃落成時間，但可以確定的是將深度整合Ubisoft遊戲體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

吉隆坡 任天堂 Ubisoft

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