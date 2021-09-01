PayPal可能布局全新金融服務 包含線上股市交易項目
CNBC電視台引述消息來源指出，PayPal將有意拓展消費投資領域相關服務，其中包含跨入線上股市交易服務的可能性。
而此項猜測的緣由，則與曾經創立線上證券交易服務TradeKing的共同創辦人Richard Hagen，近期已經加入PayPal，並且負責帶領拓展消費投資領域相關服務團隊的情況有關。
在此之前，PayPal也曾透露希望能在更多金融項目擴展服務，諸如近期跨入數位貨幣市場，以及提供先買後付的消費模式，都是希望能在市場延伸更多發展機會。此次傳出可能跨入線上股市交易服務等消費投資領域發展傳聞，顯然也將成為PayPal跨足不同金融市場的布局之一。
不過，目前PayPal並未對此傳聞座任何回應，同時若如市場傳聞準備進軍線上股市交易服務，理應也須獲得美國境內金融監管機構許可，因此預期需要更多時間作準備，顯然不會在近期內對外提供服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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