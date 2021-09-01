Gogoro Network取得中油2021電池交換站標案全數站點 擴展武嶺等熱門景點換電需求

繼去年恢復與中油合作建置電池換電站後，Gogoro Network稍早更宣布取得台灣中油2021電池交換站標案全數站點，藉此擴展更多GoStation電池交換站站點數量。

依照Gogoro Network說明，目前台灣地區的GoStation電池交換站數量已經累積達7381座，同時分布在超商、超市、加油站與停車場的站點數量更達2143處，總計提供超過86800個電池槽位，藉此對應全台車主交換電池使用需求。

而此次取得台灣中油110年度電池交換站標案全數站點 (共194站)，預計在今年底完工後，將提高整體電池交換站站點數量，同時更預告將針對熱門旅遊景點佈建站點，其中更包含武嶺、日月潭、花東縱谷等熱門景點，讓Gogoro車主能更容易騎乘車輛全台主要景點。

針對許多Gogoro車主挑戰採點的武嶺，Gogoro Network表示目前位於南投埔里鎮的中油埔里中山路GoStation電池交換站，距離武嶺仍有56.2公里，垂直海拔爬升約2862公尺，配合今年中油標案將有望於南投仁愛鄉聖本篤加油站增設一站GoStation電池交換站，屆時前往武嶺的騎行距離將可縮短至40公里，垂直爬升高度降為2611公尺。

另外，Gogoro Network更與7-ELEVEN積極洽談，計畫在清境風景區內的7-ELEVEN見晴園門市架設另一站GoStation電池交換站，讓Gogoro車主騎上武嶺最後24.3公里、垂直爬升1667公尺處可以交換電池補充動能。

目前GoStation電池交換站已經遍佈301個行政區，覆蓋全台約82%的368個鄉鎮市行政區，而目前位於全台中油加油站的GoStation電池交換站已達437站，同時中油也是架設最多GoStation電池交換站的單一合作夥伴。

此次與中油合作標案，更讓GoStation電池交換站首次進駐台東縣成功鎮、屏東縣竹田鄉、雲林縣四湖鄉、苗栗縣南庄鄉、頭屋鄉及南投仁愛鄉等六大鄉鎮，並且全面擴展電池交換站覆蓋廣度，讓Gogoro車主或PBGN車主能順利騎車前往武嶺、日月潭環潭等熱門景點，或是規劃東、西部環島遊程。

Gogoro Network更表示，目前在新北市佈建的GoStation電池交換站已經覆蓋96.6%的行政區，此次更宣布再次與新北市政府攜手合作，預計可在今年底前針對新北市人口稠密熱區部署近50站GoStation電池交換站，部分站點會設置於中和、永和等大量人口居住的熱區，而這些站點都將以每站提供100顆以上智慧電池、可滿足超過1000位Gogoro車主電池交換需求的Super GoStation作為優先考量建置方向。

另外，Gogoro Network也說明目前在台北市、新北市、台中市和高雄市佈建的GoStation電池交換站站數，已經超越當地加油站整體數量，而預計到今年底在桃園市和台南市的GoStation電池交換站數量也有機會超越加油站，藉此達成六都各城市的GoStation電池交換站站數全面超越加油站的階段性目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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