快訊

開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

Gogoro Network取得中油2021電池交換站標案全數站點 擴展武嶺等熱門景點換電需求

聯合新聞網 / 楊又肇

去年恢復與中油合作建置電池換電站後，Gogoro Network稍早更宣布取得台灣中油2021電池交換站標案全數站點，藉此擴展更多GoStation電池交換站站點數量。

依照Gogoro Network說明，目前台灣地區的GoStation電池交換站數量已經累積達7381座，同時分布在超商、超市、加油站與停車場的站點數量更達2143處，總計提供超過86800個電池槽位，藉此對應全台車主交換電池使用需求。

而此次取得台灣中油110年度電池交換站標案全數站點 (共194站)，預計在今年底完工後，將提高整體電池交換站站點數量，同時更預告將針對熱門旅遊景點佈建站點，其中更包含武嶺、日月潭、花東縱谷等熱門景點，讓Gogoro車主能更容易騎乘車輛全台主要景點。

針對許多Gogoro車主挑戰採點的武嶺，Gogoro Network表示目前位於南投埔里鎮的中油埔里中山路GoStation電池交換站，距離武嶺仍有56.2公里，垂直海拔爬升約2862公尺，配合今年中油標案將有望於南投仁愛鄉聖本篤加油站增設一站GoStation電池交換站，屆時前往武嶺的騎行距離將可縮短至40公里，垂直爬升高度降為2611公尺。

另外，Gogoro Network更與7-ELEVEN積極洽談，計畫在清境風景區內的7-ELEVEN見晴園門市架設另一站GoStation電池交換站，讓Gogoro車主騎上武嶺最後24.3公里、垂直爬升1667公尺處可以交換電池補充動能。

目前GoStation電池交換站已經遍佈301個行政區，覆蓋全台約82%的368個鄉鎮市行政區，而目前位於全台中油加油站的GoStation電池交換站已達437站，同時中油也是架設最多GoStation電池交換站的單一合作夥伴。

此次與中油合作標案，更讓GoStation電池交換站首次進駐台東縣成功鎮、屏東縣竹田鄉、雲林縣四湖鄉、苗栗縣南庄鄉、頭屋鄉及南投仁愛鄉等六大鄉鎮，並且全面擴展電池交換站覆蓋廣度，讓Gogoro車主或PBGN車主能順利騎車前往武嶺、日月潭環潭等熱門景點，或是規劃東、西部環島遊程。

Gogoro Network更表示，目前在新北市佈建的GoStation電池交換站已經覆蓋96.6%的行政區，此次更宣布再次與新北市政府攜手合作，預計可在今年底前針對新北市人口稠密熱區部署近50站GoStation電池交換站，部分站點會設置於中和、永和等大量人口居住的熱區，而這些站點都將以每站提供100顆以上智慧電池、可滿足超過1000位Gogoro車主電池交換需求的Super GoStation作為優先考量建置方向。

另外，Gogoro Network也說明目前在台北市、新北市、台中市和高雄市佈建的GoStation電池交換站站數，已經超越當地加油站整體數量，而預計到今年底在桃園市和台南市的GoStation電池交換站數量也有機會超越加油站，藉此達成六都各城市的GoStation電池交換站站數全面超越加油站的階段性目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

中油 車主 Gogoro

延伸閱讀

Gogoro睿能告湛積剽竊案偵結 前研發主管等9人起訴

線上筆試、路考練車與駕訓班推廣！Gogoro幫考生一臂之力

越野風格套件任選、性能更強！Gogoro VIVA MIX SUPERFAST極速登場

Gogoro VIVA MIX SUPERFAST售價84980元 VIVA系列車款也有「S Performance」設計

相關新聞

中國大陸防未成年者沉迷網路遊戲 平日禁打、週五六日僅能玩1小時

針對中國境內青少年、兒童沉迷網路遊戲現象，中國國家新聞出版署公布《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》規範內容，以保護未成年者身心健康為由，將透過更嚴格方式減少沉迷網路遊戲情況。

全球首例！南韓通過法案禁Google、蘋果等業者收取app營收分潤

報導指出，南韓議會立法及司法委員會正式批准新電信商業法修正案，禁止Google及蘋果等軟體市集經營業者要求開發者必須支付app營收分潤相關作法，避免業者利用本身平台優勢形成市場壟斷，造成市場經濟發展受限。

Ubisoft仍未放棄建造「室內主題樂園」再現《刺客教條》、《舞力全開》等經典元素

如同任天堂以旗下遊戲資產建造主題樂園，Ubisoft在2015年也曾提出計畫在吉隆坡建造面積達1萬平方公尺的室內主題樂園，雖然至今仍未有具體後續消息，但顯然Ubisoft並未取消此想法。

報導指稱蘋果執行長Tim Cook 計畫推出全新類別產品後卸任

雖然曾在2018年提及接班人話題，同時也透露將在未來10年內退休，但蘋果執行長Tim Cook目前仍未對外公開說明合適人選。而在正式卸任之前，Tim Cook可能仍會在未來幾年內維持擔任蘋果執行長，並且可能會選在蘋果再次推出全新類別產品後才卸任。

亞馬遜與Affirm合作 針對美國電商消費者提供分期購物服務

亞馬遜與美國金融支付新創業者Affirm Holdings合作，將針對其電商服務提供分期付款選項，預計會先開放美國部分用戶使用此項服務，未來幾個月內則會進一步擴大推廣到更多服務地區。

蘋果與開發商和解！將調整App Store營收分潤、付費管道等模式

蘋果宣布，將與過去提起集體訴訟的美國境內app開方商達成和解，同時也承諾將針對App Store經營模式進行調整，並且在廣告宣傳與app價格設定讓app開發商有更大彈性，同時也宣布成立1億美元規模的小型開發者援助基金 (Apple Small Developer Assistance Fund)，藉此協助小型開發商在疫情影響期間維持發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。