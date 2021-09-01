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全球首例！南韓通過法案禁Google、蘋果等業者收取app營收分潤

聯合新聞網 / 楊又肇

報導指出南韓議會立法及司法委員會正式批准新電信商業法修正案，禁止Google及蘋果等軟體市集經營業者要求開發者必須支付app營收分潤相關作法，避免業者利用本身平台優勢形成市場壟斷，造成市場經濟發展受限。

南韓此項作法，成為明文禁止Google、蘋果等軟體市集服務經營業者以平台營運維護為由，向開發者要求支付比例不等分潤，同時規定必須同時開發者可透過其他支付系統進行app內交易，將藉此有效限制軟體市集服務業者勢力壯大，對市場發展產生不公平競爭影響。

若Google、蘋果等業者拒絕遵守此項新法，可能將面臨最高以在南韓境內收入3%比例計算的高額罰款。

目前此項法案僅在南韓境內施行，但未來或許也會成為其他國家地區用來立法限制Google、蘋果軟體市集服務分潤等作法的參考依據。

依照目前Google與蘋果制定規則，任何透過app銷售獲取營收都必須支付30%金額分潤，作為使用Google Play Store、App Store平台服務及作為平台維護費用。

從Google與蘋果說法，許多app藉由其服務平台規廣，進而吸引更多使用者下載使用，並且產生龐大營收，因此透過收取30%營收分潤作為平台維護等費用，藉此與開發者達成互利效益。

但這樣的說法並不被許多開發者接受，或是被質疑分潤比例仍有過高情況，因此後來也產生不少爭議。

除了南韓政府正式對Google、蘋果軟體市集服務營運模式開刀，近期澳洲競爭及消費者委員會也傳出有意針對Google、蘋果及微信提出的數位支付服務進行控管，避免形式市場壟斷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

南韓 Google Apple Google Play App Store

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