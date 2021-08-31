Waymo證實停止對外銷售LiDAR元件 未來專注在自駕車應用服務
Waymo稍早證實將停止對外銷售旗下生產LiDAR光達元件，未來將專注在旗下Waymo One自駕車預約搭乘服務，以及Waymo Via自駕車貨運服務。
此項決策，其實是在過去擔任Waymo多年執行長身分的John Krafcik離開，改由共同執行長Tekedra Mawakana與Dmitri Dolgov所做決定。在此之前，Waymo是在2019年開始對外銷售旗下LiDAR光達元件，藉此創造自駕車技術應用額外收入。
近期消息中，Waymo自駕車已經在模擬環境下累積超過200億英哩 (約322億公里)訓練駕駛距離，同時累積超過2000萬英哩 (約3220萬公里)的公開道路駕駛距離，意味旗下自駕技術已經具備相當顯著訓練經驗。
同時，目前Waymo採用自駕技術已經邁入第五代規格，將可透過雷達、LiDAR與攝影機鏡頭建立360度環景視覺，藉此讓自駕車能更輕易「看清楚」車輛周圍路況與車況，同時也能順利在白天或夜間順利運作。
除了在亞利桑那州鳳凰城一帶提供自駕車預約搭乘服務，目前Waymo也將此項服務正式擴展到加州舊金山灣區，讓一般民眾可以透過app預約搭乘。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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