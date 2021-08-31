中國大陸防未成年者沉迷網路遊戲 平日禁打、週五六日僅能玩1小時
針對中國境內青少年、兒童沉迷網路遊戲現象，中國國家新聞出版署公布《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》規範內容，以保護未成年者身心健康為由，將透過更嚴格方式減少沉迷網路遊戲情況。
此項規範將從今年9月1日起生效，同時規範對象包含所有中國境內營運網路遊戲服務業者，以及未滿18歲的青少年與兒童。
其中，將限制所有網路遊戲業者僅能在每週五、週六、週日，以及法定節日與假日的晚間8點至9點間，以1小時時間長度向未成年者開放使用遊玩相關服務，其他時間均不可以任何形式提供未成年者使用網路遊戲服務內容。
另外也將嚴格落實網路遊戲使用者帳號實名註冊與登錄規定，不得以任何形式提供未完成實名註冊與登錄的使用者提供遊戲服務，同時將要求各級出版管理部門嚴格監督檢查，若網路遊戲業者未嚴格落實相關規範，則將依照法規處分。
在此之前，中國國家新聞出版署已經在2019年提出防止未成年者沉迷網路遊戲相關辦法，當時要求網路遊戲業者不得在法定節日及假日讓未成年者遊玩時間超過3小時，其他時間則不可在每日累積遊玩超過1.5小時。
而這次擴大嚴格規範，則是因應諸多家長希望避免網路遊戲造成在學青少年、兒童沉迷，因此要求網路遊戲業者必須配合執行，避免影響未成年者課業學習，甚至影響其心智成長。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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