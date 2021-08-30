不想做功課就看他的影片！10大3C開箱、評測YouTuber讓你一看就懂

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現代人生活中充斥著手機、電腦、智慧型手錶等，各式各樣的3C電子產品，生活因為這些科技產物更加便利與豐富。雖然我們每個人都會用這些高科技產品，但對於他們的瞭解卻可能僅止於皮毛，網路上卻有一群人對他們瞭若指掌，甚至因此被封為「3C達人」。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，台灣個人以分享3C開箱心得、評測為主的YouTuber，讓我們一起跟著他們的腳步，吸收更多科技新知吧！

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image source:YouTube/阿哲

No.10 興趣使然的攝影師

畢業於成大資工系，因為興趣決定全力往攝影發展的Enzo，正如同頻道名稱，平常喜歡分享各式各樣的攝影知識，本身兼具導演、攝影、剪接等多重身分，因此影片內容的含金量都相當高，也會開箱單眼相機、鏡頭，針對攝影器材進行詳細的評測。想看攝影器材相關的介紹，先來他的YouTube逛一圈就對啦！

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No.9 阿康嚼舌根 GOODSKANG

如果你是位死忠蘋果粉絲，每次發表會都會守在電視機螢幕前，那麼這位同樣是重度蘋果粉的阿康你一定要認識！基本上影片內容以iPhone、Apple Watch、MacBook或是蘋果電腦周邊商品為主，有相當大量且詳盡的介紹，當然也有其他廠牌產品的評測，內容流暢且講解相當到位，一般人也不用怕會聽不懂，絕對是一位相當值得訂閱與收藏的YouTuber！

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No.8 劉胖胖的3C頻道

主要以評測手機、家電開箱實測為主，針對知名大廠ASUS、SONY、Samsung、蘋果都有許多內容豐富的影片，透過深入淺出的方式，從手機外觀、鏡頭規格、螢幕解析度到處理器等細心介紹，大量實測內容取代專業術語的解說，大幅降低理解上的門檻，因此就算是3C苦手也能輕鬆理解各產品的差異及特色。

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No.7 Jing

走深度評測的專業路線，特別在電腦硬體設備開箱上，就算是有相當程度的人也能獲得不少東西，內容經常被網友誇讚相當專業有水準，不過反過來說對於新手而言就會相對吃力。除了專攻電腦設備評測，也有大量組裝電腦相當受用的實用知識，另外針對電j玩主機、手把等也有做一些簡單的開箱介紹。

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No.6 蘋果爹

走鮮明的重度蘋果產品評測路線，各式各樣iPhone效能的比較、隱藏功能的介紹應有盡有，甚至蘋果即將推出的新產品還沒正式亮相，發表會前就可以先針對網路上的各種臆測進行一番個人點評。基本上影片內容都是以蘋果產品為主，並提供大家一些個人的主觀評論，對於果粉來說絕對是每年發表會前，搶先獲得新知必看的YouTuber。

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No.5 陳寗

在充斥廠商業配合作的社群網路，陳寗號稱所有影片內容都是「開箱零業配」，堅持至少都要試用一個月後，才會與大家分享自己的使用心得。本身專攻音響與各式3C產品，是不少網友推薦內容優質的YouTuber之一，另外擁有台大經濟系畢業學歷的他，講解經濟方面的影片也備受網友好評。

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No.4 Huan

想要組電腦甚至是自學的人，Huan的影片絕對相當適合你，儘管對於什麼都不懂的新手門檻較高，但只要有簡單的基礎，在他細心詳細的解說下都能快速上手。影片常見評測內容包括電腦顯示卡、主機板、CPU，以及筆電的效能等等，其中還有許多組裝電腦的詳細教學，升級保養的分享，喜歡動手DIY的人必收藏！

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No.3 Linzin 阿哲

影片沒有太多照稿念的規格差異內容，著重在使用者體驗上，相當生活化是他最大的特點，對於一般網友來說，許多人都被這種親民的分享風格吸引，幽默的個人特色也令他圈到不少粉絲。其中購買社群網站上詐騙仿冒品的「詐騙系列」影片廣受好評，各種無奈眼神死表情讓網友直呼「笑到肚子痛」，屢屢創下破百萬的驚人觀看數。

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No.2 3CTim哥生活日常

YouTube頻道上擁有超高訂閱數的Tim哥，影片內容從手機、智能家電、電動車開箱，到蘋果、各式軟體的教學與使用小技巧通通有，涵蓋範圍相當廣泛。由於影片內容不至於太艱澀難懂，對於廣大的受眾而言都相當親民，輕鬆的開箱影片讓人毫無負擔，想要定期接收科技新知也不失為一個好選擇。

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No.1 電腦王阿達

相信常在網路上搜尋各式3C資訊的人對他都不陌生，雖然YouTube訂閱數不高，長年在網路上分享各式科技資訊、疑難雜症解決辦法，替他累積了相當的知名度，網路人氣一直居高不下。喜歡分享各式各樣的科技產品開箱心得，內容包羅萬象，想要知道最近有什麼最新有趣的科技資訊，或是看各種實用的教學影片，在他的頻道都可以看到。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月28日至2021年8月27日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣個人3C評測YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」