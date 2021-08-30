報導指稱蘋果執行長Tim Cook 計畫推出全新類別產品後卸任

雖然曾在2018年提及接班人話題，同時也透露將在未來10年內退休，但蘋果執行長Tim Cook目前仍未對外公開說明合適人選。而在正式卸任之前，Tim Cook可能仍會在未來幾年內維持擔任蘋果執行長，並且可能會選在蘋果再次推出全新類別產品後才卸任。

彭博新聞記者Mark Gurman在近期《Power On》系列報導中，指出Tim Cook將會在正式卸任前督促蘋果推出全新類別產品，但此項產品可能不是近年有所傳聞的蘋果汽車，而是同樣在過去幾年內持續傳聞不斷的虛擬視覺應用產品。

依照Mark Gurman看法認為，由於蘋果汽車產品需要花費更長時間投入發展，可能不會在短時間內進入市場，因此蘋果接下來較有可能投入全新類別產品，將聚焦在虛擬視覺技術應用。

先前已有許多消息指出，蘋果最快會在2022年至2023年前後推出旗下首款虛擬實鏡頭戴裝置，其中更預期結合混合實境應用模式，而後續則會持續布局擴增實境應用產品。另外，消息透露蘋果第一款虛擬實境應用產品將維持與iPhone裝置連接使用設計，但後續也會推出可獨立運作產品，讓使用者能以無線方式自由體驗虛擬視覺內容。

至於蘋果汽車部分，原先消息表示現代集團將與蘋果達成合作協議，預計協助代工製作第一款蘋果汽車，但後續傳出蘋果不滿現代集團提前透露消息，因此也讓此項合作中止。

目前市場對於蘋果新任執行長人選十分感興趣，而相關看法更預期Tim Cook將在2025年至2028年之間卸任。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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