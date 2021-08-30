亞馬遜與Affirm合作 針對美國電商消費者提供分期購物服務
亞馬遜與美國金融支付新創業者Affirm Holdings合作，將針對其電商服務提供分期付款選項，預計會先開放美國部分用戶使用此項服務，未來幾個月內則會進一步擴大推廣到更多服務地區。
近期越來越多業者開始與金融業者合作分期付款選項，藉此吸引更多人以此模式消費，並且降低消費者當下必須一次付清消費金額時的心理負擔，同時也讓消費者能有更彈性消費選項。
而此次亞馬遜與Affirm Holdings合作分期付費服務，將針對消費金額在50美元以上情況提供分期。同時，Affirm Holdings也強調消費者透過其分期服務付款時，將不會有遲繳時產生滯納金，或是隱藏費用等問題。
不過，目前此項合作僅限在美國境內範圍，並未包含其他地區的亞馬遜電商服務。
除了亞馬遜與Affirm Holdings合作分期付款，先前蘋果也已經與Affirm Holdings旗下支付服務PayBright合作，提供加拿大地區的Apple Store消費者能更以先買後付方式購買iPhone、iPad及Mac系列機種，而三星也同樣在加拿大與PayBright合作先買後付服務，Square則藉由收購澳洲融新創業者Afterpay，提供買家先買後付及小額付費分期的消費體驗。
至於Affirm Holdings過去也已經與超過12000萬家商家合作，其中包含Walmart連鎖通路，以及主力銷售跑步機、腳踏車機的運動器材業者Peloton Interactive，同時包含PayPal等金融業者目前也積極搶攻分期消費與先買後付的消費市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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