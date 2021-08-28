三星與台積電競爭 未來三年擴大投資半導體、生物製藥、人工智慧等領域

三星宣布，將在未來三年投資240兆韓元 (約2056.4億美元)，預計在生物製藥、人工智慧、半導體及機器人等領域擴大佈局，並且強化本身在這些市場發展影響地位。

不過，三星並未具體說明各個領域預計投資金額佔比，但以目前三星業務發展來看，包含處理器、記憶體與儲存元件在內的半導體業務將會佔極高比重，同時人工智慧與機器人業務也會擴大投資，藉此尋求全新發展機會。

此項投資將成為三星在後疫情時代大規模投資計畫，而在此之前也曾宣布將以170億美元價格在美國德州奧斯汀興建全新半導體產線，約可增加當地1800個工作機會。

除了計畫在奧斯汀建廠，三星也考慮在美國亞利桑那州、紐約州等地尋找合適建廠地點，預期擴大在美國境內投資規模，並且以此與同樣決定在美國擴廠發展的台積電競爭處理器代工量產業務。

目前三星已經是全球第二大規模晶片代工生產廠，在市場佔比約為18%，而最大規模晶片代工業者依然是台積電，市佔足足高達54%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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