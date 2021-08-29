曾設計美版任天堂等經典主機 在任天堂任職近39年的Lance Barr退休

過去曾設計美版Famicom (俗稱「紅白機」)與超級任天堂 (Super Famicom)，亦即在美國市場分別以NES及SNES為稱的家用遊戲主機，同時在任天堂任職近39年的設計師Lance Barr，稍早於個人LinkedIn頁面證實已經從任天堂退休，同時計畫投入其他設計項目。

Lance Barr於1982年加入美國任天堂，便一直擔任設計與品牌總監職務，最早負責任天堂在北美市場的街機機櫃，直到任天堂在1982年於日本市場推出第一款Famicom之後，Lance Barr便開始著手設計美版Famicom外觀及使用介面，並且在1985年於美國市場推出，同時後續也推出美版超級任天堂等家用遊戲主機。

相較日版Famicom採鮮明的紅白配色設計，美版Famicom則是採用灰調外觀，甚至整體造型也與日版機種截然不同。在一開始的設計想法中，Lance Barr其實就加入無線化、模組化的設計，同時也讓整體外觀看起來像是具有時尚外觀的立體聲擴音設備，而非僅只是一眼看上去就是電子玩具的外觀。

不過，當時任天堂在Famicom的定位是必須比競爭對手推出機種便宜，同時也必須維持耐玩特性，因此後來美版設計取消無線化與部分模組化設計，而卡匣插入主機方式也明顯與日版主機不同，甚至卡匣設計也採不一樣的設計，似乎是在當時尚未有軟體鎖區的技術，因此透過不同規格設計區隔日版與美版卡匣使用模式。

除了設計美版Famicom外觀及使用介面，Lance Barr後來也設計諸如美版Famicom專用光線槍，以及磁碟機系統等配件，同時後來也負責打造美版超級任天堂，乃至於後來加入體感遊玩的Nintendo Wii，以及雙節棍控制器等設計也是出自Lance Barr之手。

在離開任天堂之後，Lance Barr暫時尚未透露接下來的個人發展規劃，僅說明會投入其他設計項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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