蘋果與開發商和解！將調整App Store營收分潤、付費管道等模式

蘋果宣布，將與過去提起集體訴訟的美國境內app開方商達成和解，同時也承諾將針對App Store經營模式進行調整，並且在廣告宣傳與app價格設定讓app開發商有更大彈性，同時也宣布成立1億美元規模的小型開發者援助基金 (Apple Small Developer Assistance Fund)，藉此協助小型開發商在疫情影響期間維持發展。

此項訴訟起自2019年，由美國眾多開發者向法院提出訴訟，指控蘋果在App Store收取高達30%營收分潤違反市場壟斷，而後續也由美國議員質疑蘋果軟體市集服務App Store涉及壟斷，迫使消費者僅能以高額費用使用服務的行為違反美國聯邦反壟斷法。

在稍早發出聲明中，蘋果表示將針對App Store經營方式進行調整，並且以此與美國境內開發者達成和解。

將調整App Store營運模式，app內容不再侷限必須透過蘋果機制付費

其中，蘋果將開放開發者向使用者提供iOS app內以外的付費購買選項，同時針對付費訂閱、app內購買與付費app增加開發者可提供價格點，另外也將設立1億美元規模的小型開發者援助基金，藉此協助疫情受影響的小型開發者。

在小型開發者援助基金的申請條件裡，只要是在2015年6月4日至2021年4月26日期間，透過旗下開發者帳號打造，同時在美國App Store每年營收低於100萬美元的app即可申請，蘋果預期將能協助多達99%的美國境內開發者，依照比重約可讓每名開發者申請250美元到3萬美元不等補助金額。

在後續確認中，蘋果說明此項調整將適用全球地區推行的App Store服務，並非僅限美國境內App Store。至於小型開發者援助基金部分，目前僅限美國境內開發者申請，並未向全球開發者提供。

依照和解協議內容，蘋果將在未來至少3年內維持先前針對小型開發者提供相同優惠，包含針對在App Store的全年營收低於100萬美元的小型開發者維持僅15%比例分潤，而大型開發者如Netflix、Spotify等業者則維持收取30%不等營收分潤。

同時，開發者也能透過電子郵件等方式向使用者說明透過iOS app之外的付款方式，亦即開發者可以透過App Store或iOS app內之外的付費管道向使用者收費，同時無需向蘋果支付任何佣金費用，而使用者則可保留選擇透過App Store、iOS app付款，或是透過其他管道付費的權利。

另外，針對訂閱、app內付費與付費下載app部分，蘋果更允許開發者可提供的價格點數量從原本100個以下，擴增到500個以上，同時維持讓開發者自行設定價格，意味開發者能以更有彈性價位設定吸引使用者付費購買。

若開發者對於app申請上架遭拒，認為有不公情況，亦可提出上訴，同時也能透過App Review網站內容了解上訴流程的進行方式。而蘋果也強調持續透過官網公布App Store相關更新資訊，同時也會透過年度透明報告分享app審核過程相關統計數據，其中包含因為各種原因被拒絕上架的app數量，以及停用開發者帳號及使用者帳號數量，另外也包含搜尋與查詢結果的客觀統計數據與從App Store移除app數量。

不過，此項協議聲明仍須經由法院審理法官核准，同時也不確定經此調整後，是否影響先前EPIC Games與蘋果之間的法院訴訟發展。

除了app內容，蘋果也針對新聞業者提供額外營收機會

而針對新聞合作夥伴方面，蘋果也提出全新合作方案，只要符合使用Apple News Format (ANF)格式，讓使用者閱讀在蘋果「新聞」服務上架內容，新聞內容提供者即可從符合條件的新聞app訂閱獲取15%佣金。蘋果預期這項新計劃將有助於為新聞業者提供更多營收管道，並且達成多方共贏局面。

不過，此項計畫將依照適用地區提供，原因在於蘋果新聞服務目前僅在特定地區推行，同時不同地區也會有不一樣的使用規範，因此現階段此項計畫將以美國境內適用為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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