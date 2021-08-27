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這兩大導火線 讓Google Pay也陷入「全員逃走中」危機

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期回應報導指稱Google解散其健康部門團隊，表示是為了使健康應用更深入旗下產品，因此將團隊成員分散到不同產品部門之後，相關消息也指出推行許久，卻始終未能在市場獲得顯著使用佔比的Google Pay服務，似乎也陷入團隊成員大幅離去的危機。

BusinessInsider網站取得消息指出，Google Pay服務團隊在過去幾個月內已經離開數十名員工，其中更包含在2018年接手管理Google Pay業務部門，並且在今年4月離開的前Google Pay服務總監Caesar Sengupta

不少員工選擇從Google Pay部門離開，有不少原因與此項服務更新緩慢，同時在市場實際使用佔比也不高有關。

始終無法拉高的使用佔比

依照Pulse Network市調結果顯示，即便Google Pay服務去年因為疫情影響，使得整體使用率呈現50%成長幅度，但在整個市場使用佔比仍不到3%，遠低於比Google Pay前身Android Pay更晚推出的Apple Pay，甚至比三星推出的Samsung Pay更低。

其中因素除了Google Pay在服務更新進度緩慢之外，還包含去年11月在美國推出新版本後，增加不少個人理財相關功能，卻也增加不少使用限制，其中包含無法在多支手機登錄使用，無法支援多帳號使用模式。

另外，新功能也無法透過網站服務使用，甚至在印度地區推行版本也無法在美國提供的新版本連動，因此不少在美國境內工作的使用者，反而無法像以往透過Google Pay服務直接轉帳給位於印度的家人。

相反地，在蘋果裝置上提供使用的Apple Pay，或是三星的Samsung Pay服務，則是始終維持高度的一致性使用體驗，甚至持續針對市場布局與使用需求更新，並且增加更多功能，因此持續吸引許多人使用。

領導人離開讓更多員工決定跟進

同時，從Caesar Sengupta選擇離開Google，而非調離至其他單位，顯然更影響許多員工決定跟進離開想法，因此也讓許多原本針對Google Pay推行服務受到影響，其中包含由Caesar Sengupta與前Google支付生態副總裁Felix Lin共同推動與花旗銀行等金融機構合作提供純網銀服務的Plex計畫，目前似乎也已經處於停擺狀態。

目前Caesar Sengupta與Felix Lin從Google離開後，共同創立專注金融科技的新創公司Arbo Works，成員更包含過去同樣參與Google下一個10億用戶計畫，並且曾在Chorme OS與Google Pay服務擔任工程總監的Zelidrag Hornung，以及另一名也曾參與Google下一個10億用戶計畫，更曾在美國運通擔任副總裁暨總經理職務的David Shapiro。

Google並未對相關報導做出回應，因此也無法確認未來Google Pay服務是否會因為員工離職人數過多，進而將其業務分散至不同產品，甚至併入特定部門。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google

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